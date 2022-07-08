Туристы скоро смогут найти в Калласте ответ на российский вопрос

То тут, то там в последние годы проходят перестройки старых водонапорных башен, чтобы найти возможность для использования заброшенных зданий. Но, поскольку речь идет об очень узком строении, найти им применение – это крепкий орешек, который не каждому по зубам. Часто из старых водонапорных башен делают галереи. Так поступили, например, в Вильянди, в тартуских Раади и вырумааской Ласва. Аналогичная идея пришла и в голову руководства Калласте.