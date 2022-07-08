Пт, 8.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Туристы скоро смогут найти в Калласте ответ на российский вопрос

Эгели Раудмяэ
Туристы скоро смогут найти в Калласте ответ на российский вопрос
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Старейшина волости Пейпсияэре Пийбе Коеметс уверена, что перестройка водонапорной башни привлечет в Калласте больше туристов и оживит местную жизнь.
Старейшина волости Пейпсияэре Пийбе Коеметс уверена, что перестройка водонапорной башни привлечет в Калласте больше туристов и оживит местную жизнь. Фото: Ragnar Peets

В Калласте уже несколько десятилетий стоит 28-метровая водонапорная башня. Теперь волостная управа Пейпсияэре придумала способ ее использования, а перестройка должна начаться уже нынешней осенью, пишет Tartu Postimees.

То тут, то там в последние годы проходят перестройки старых водонапорных башен, чтобы найти возможность для использования заброшенных зданий. Но, поскольку речь идет об очень узком строении, найти им применение – это крепкий орешек, который не каждому по зубам. Часто из старых водонапорных башен делают галереи. Так поступили, например, в Вильянди, в тартуских Раади и вырумааской Ласва. Аналогичная идея пришла и в голову руководства Калласте.

Виден и противоположный берег

Ключевые слова
Наверх