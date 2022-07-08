Полиция ищет пропавшего в Тартуском уезде Йони

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что Йон покинул дом своего знакомого в деревне Сойнасте Тартуского уезда около 23 часов прошлой ночи и ушел в неизвестном направлении. Родственники ночью искали Джона в окрестностях, но не смогли его найти. У молодого человека нет с собой телефона и с ним невозможно связаться. Район, где он пропал, ему неизвестен, и он может отправиться в волость Виймси в Харьюмаа, или Вильянди.

Полиция поговорила с жителями окрестностей, у которых на улице установлены камеры наблюдения, чтобы выяснить возможное направление движения молодого человека. Больницы тоже проверялись, но Йони там нет. Информация об исчезновении молодого человека и его личное описание переданы патрулям.

Когда Йони ушел, он был одет в черный свитер, черные брюки и красные кроссовки. Рост молодого человека 180 см, худощавое телосложение. У нее светлые короткие волосы. У Йони быстрая походка, и он может подойти к незнакомцу, чтобы попросить закурить или стоять для автостопа.