По мнению бывшего главнокомандующего войсками НАТО в Европе Филипа Бридлава, Украина может нанести серьезный удар по России, атаковав мост через Керченский пролив, который связывает РФ с Крымским полуостровом.
Экс-командующий НАТО посоветовал Украине атаковать Керченский мост
Бывший командующий (2013-2016) силами НАТО в Европе генерал заявил, что Керченский мост может быть легитимной целью для украинской армии, сообщает британское издание The Times.
По мнению генерала, Керченский мост очень важен для российской армии, поэтому нет ничего удивительно в том, что Москва пытается его защитить, и добавил: «Теперь, когда Украина получила противокорабельные ракеты "Гарпун", у России есть все причины опасаться удара по мосту».
Первые ракеты "Гарпун" дальностью действия почти в 300 км в Украину поставили в конце мая. До этого аналитики сообщали, что получение Киевом достаточного количества таких орудий может привести к снятию блокады украинских портов, пишет 24tv.ua.
Генерал также отметил, что Запад сейчас обсуждает возможность российской атаки украинских транспортных судов с зерном, а также продолжение блокады украинских портов. Бывший командующий признал, что некоторые чиновники на Западе не исключают в этом случае возможной атаки Керченского моста, поскольку это нанесет значительный ущерб России, однако, при этом многие не уверены в том, что поддержка такого удара будет правильным решением.
Западные СМИ уже неоднократно сообщали об том, что Вооруженные силы России готовятся к возможной атаке на Керченский мост. Говорилось и о том, что около моста появились баржи с отражающими радарами, для того чтобы сбить систему наведения ракет с цели. Кроме того, рядом с мостом был замечен густой дым, который аналитики сочли за аэрозольную завесу для противовоздушной защиты.