Экс-командующий НАТО посоветовал Украине атаковать Керченский мост

Западные СМИ уже неоднократно сообщали об том, что Вооруженные силы России готовятся к возможной атаке на Керченский мост. Говорилось и о том, что около моста появились баржи с отражающими радарами, для того чтобы сбить систему наведения ракет с цели. Кроме того, рядом с мостом был замечен густой дым, который аналитики сочли за аэрозольную завесу для противовоздушной защиты.