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Видео читателя ⟩ «Происходило что-то очень странное»: почему в Таллинне полиция оцепила парковку торгового центра?

rus.postimees.ee
«Происходило что-то очень странное»: почему в Таллинне полиция оцепила парковку торгового центра?
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В четверг, 7 июля, часть парковки столичного торгового центра Rocca al Mare была оцеплена полицией. Причиной стала подозрительная сумка. 

Читатель Rus.Postimees, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что в четверг днем что-то очень странное происходило у торгового центра Rocca al Mare в Таллинне.

«Перед носом пронеслись два микроавтобуса с сиренами и мигалками, предположительно КаПо, - подписал присланные видео читатель, добавив, также на месте происшествия была полиция на машине без опознавательных знаков, полицейский микроавтобус и служба спасения. - Место было оцеплено лентой».

Выяснилось, что сотрудников КаПо там на самом деле не было, на вызов о подозрительной сумке отреагировали полиция и спасатели. «На парковке торгового центра была обнаружена подозрительная сумка. Сумку проверили и ее владелец нашелся, опасности не было», - рассказала пресс-секретарь Департамента полиции Леана Лойде.

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