Видео читателя ⟩ «Происходило что-то очень странное»: почему в Таллинне полиция оцепила парковку торгового центра?

Читатель Rus.Postimees, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что в четверг днем что-то очень странное происходило у торгового центра Rocca al Mare в Таллинне.

«Перед носом пронеслись два микроавтобуса с сиренами и мигалками, предположительно КаПо, - подписал присланные видео читатель, добавив, также на месте происшествия была полиция на машине без опознавательных знаков, полицейский микроавтобус и служба спасения. - Место было оцеплено лентой».