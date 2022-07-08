В четверг, 7 июля, часть парковки столичного торгового центра Rocca al Mare была оцеплена полицией. Причиной стала подозрительная сумка.
Видео читателя ⟩ «Происходило что-то очень странное»: почему в Таллинне полиция оцепила парковку торгового центра?
Читатель Rus.Postimees, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что в четверг днем что-то очень странное происходило у торгового центра Rocca al Mare в Таллинне.
«Перед носом пронеслись два микроавтобуса с сиренами и мигалками, предположительно КаПо, - подписал присланные видео читатель, добавив, также на месте происшествия была полиция на машине без опознавательных знаков, полицейский микроавтобус и служба спасения. - Место было оцеплено лентой».
Выяснилось, что сотрудников КаПо там на самом деле не было, на вызов о подозрительной сумке отреагировали полиция и спасатели. «На парковке торгового центра была обнаружена подозрительная сумка. Сумку проверили и ее владелец нашелся, опасности не было», - рассказала пресс-секретарь Департамента полиции Леана Лойде.