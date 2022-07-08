SEB: мошенники пытаются добраться до зарплат работников эстонских предприятий

«Например, работник отдела кадров или его руководитель получается электронное письмо, якобы отправленное работником фирмы, в котором тот просит в следующем месяце перевести его зарплату на новый счет. Если письмо отправляется из личного ящика работника, то есть адрес правильный, это означает, что предварительно почта была. Но чаще мошенники генерируют адрес, который может быть очень похож на настоящий, или создают адрес с абсурдным набором букв и цифр», - предупредила руководитель Центра кибермониторинга банка SEB Кятлин Кукк.