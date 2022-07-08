Банк SEB распространил сегодня информацию о том, что начала распространяться мошенническая схема, которая нацелена на предприятия, и с помощью которой работодателей пытаются уговорить пересылать зарплаты работников на банковские счета мошенников.
SEB: мошенники пытаются добраться до зарплат работников эстонских предприятий
«Например, работник отдела кадров или его руководитель получается электронное письмо, якобы отправленное работником фирмы, в котором тот просит в следующем месяце перевести его зарплату на новый счет. Если письмо отправляется из личного ящика работника, то есть адрес правильный, это означает, что предварительно почта была. Но чаще мошенники генерируют адрес, который может быть очень похож на настоящий, или создают адрес с абсурдным набором букв и цифр», - предупредила руководитель Центра кибермониторинга банка SEB Кятлин Кукк.
Если номер счета будет заменен на новый, то зарплата поступит не работнику, а мошенникам.
Пример письма мошенников
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-----Original Message-----
From: <mb.it79242@gmail.com>
Sent: Friday, June 10, 2022 4:16 PM
To: Personal
Subject: Re: Vaheta IBAN palgaleht
Tere,
OK, siin on minu uued IBAN-i andmed allpool:
IBAN: EE0000000000000000
BIC: 00000
Palun andke mulle teada, kui olete selle edukalt värskendanud. ja millal on järgmine maksekuupäev?
Aitäh.
Что делать?
- Если вы получили письмо от работника с подобным содержанием, свяжитесь с ним и уточните содержание. Именно устно, поскольку мы не знаем, кто управляет почтовым ящиком. Пусть работник устно подтвердить свою просьбу.
- Обращайте внимание на адрес отправителя, заслуживает ли он доверия. Критически оцените текст, то есть грамматику и построение предложений. Поскольку при составлении текстов мошенники пользуются интернет-переводчиками, то результат перевода не всегда получается грамотным.
- В помощь будет и то, что в важных вопросах предприятия устанавливают требование дигитальной подписи.
- Если кажется, что вы стали жертвой, то почистите свой компьютер с антивирусными программами. Электронные письма могут содержать и вирусы.
- Если вы стали жертвой обмана, обратитесь в полицию и незамедлительно проинформируйте об этом свой банк, используя официальные контакты на сайте банка. Чем быстрее вы свяжетесь с банком, тем вероятнее быстро перекрыть пути для возможного дальнейшего злоупотребления.