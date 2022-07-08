Вчера в Таллинне из-за ливня было затоплено несколько участков улиц, при этом "наводнение" на Таммсааре-теэ в последние годы стало привычным явлением. Страховая компания рекомендует в таких ситуациях остановить автомобиль, а не рисковать, поскольку каско может не компенсировать последующий ущерб, пишет портал Tarbija.
Улицу затопило? Не нужно испытывать машину на прочность, каско может не покрыть ущерб
Руководитель портфеля страхования транспортных средств ERGO Kindlustus Кайдо Нааритс объяснил, что дорожное страхование не покрывает ущерб в случае наводнения, потому что у другой стороны - у наводнения - нет страхового договора. В случае же страхования каско все сложнее.
«Если видно, что дорога затоплена, но вы все равно въезжаете в воду, значит, мы тоже откажемся. Но если большая вода приходит неожиданно, например, в туннеле, то водителя нельзя ни в чем упрекнуть», — сказал Нааритс.
По его словам, в случае с каско все зависит от каждого конкретного случая. «Если клиент вел себя разумно и из-за этого оказался в глубокой воде разлился посреди дороги и возник ущерб, то в общем случае мы компенсируем», — сказал он.
«Возможный случай возмещения ущерба — когда я вижу разлитую на дороге воду и тихонько начинаю по ней проезжать. Я вижу, что становится слишком глубоко, останавливаю машину и начинаю искать решение - дать задний ход или что-то в этом роде. В то же время со встречного направления или сзади на большом ходу едет другое транспортное средство, создавая в воде волну, и из-за этой волны вода попадает в двигатель транспортного средства», — привел пример Нааритс.
«В то же время, если я вижу, что впереди глубокая вода и там уже стоят машины, люди или мотоциклисты, и я все же решаю туда проехать, это скорее не тот случай, который подлежит компенсации», — пояснил он.
Первая рекомендация Нааритса в этой ситуации - не заезжать на глубокую воду. «При подъезде к тоннелю Юлемисте, например, в такой ситуации можно в любой момент остановиться, включить аварийную сигнализацию и искать возможное решение. Если во время этого поиска вода быстро поднимется выше и нанесет ущерб - опять же, он, скорее будет покрываться страховкой».
Старые трубы не выдерживают
Почему, например, Таммсааре-теэ в последние несколько лет регулярно затапливается? Компания Tallinna Vesi пояснила, что причиной потопов является значительное увеличение количества и интенсивности осадков в последние годы, при этом трубы ливневой канализации не способны принять сразу такое большое количество дождевой воды.
«Мы понимаем, что наводнения доставляют неудобства участникам дорожного движения, но по возможности также просим водителей обращать внимание на то, что происходит вокруг них, и не ездить в проливной дождь в местах, где может быть риск затопления, поскольку уровень воды там может быть выше ожидаемого и колодцы могут оказаться без люков», - предупреждает Tallinna Vesi.
«Поверхность с твердым покрытием увеличилась, а площади пропитки уменьшились не только на дорогах, но и на объектах недвижимости. Однако это снижает водопоглощение и увеличивает скорость проливания. Если проливные дожди превышают пропускную способность дренажных систем, вода собирается в более низинных местах, таких как туннели и основания виадуков», — пояснило предприятие Tallinna Vesi, подтвердив, что в сотрудничестве с городом будут построены новые ливневые трубопроводы, чтобы уменьшить такие наводнения. Проблему пытаются устранить и за счет использования зеленых решений, таких как создание грядок на участках, прилегающих к дороге.
«В то же время мы восстанавливаем старые водосточные трубы, которые являются совместными. Совместный трубопровод означает, что сточные воды и дождевая вода текут вместе. Поскольку эти трубопроводы были спроектированы и построены десятки лет назад, а за это время значительно изменились как экологические, так и городские условия, их способность принимать дождевую воду также ограничена», — пояснила Tallinna Vesi и уточнила, что в раздельной системе дождевая вода течет отдельно от трубопровода, а дождевая вода направляется в море.