Улицу затопило? Не нужно испытывать машину на прочность, каско может не покрыть ущерб

Первая рекомендация Нааритса в этой ситуации - не заезжать на глубокую воду. «При подъезде к тоннелю Юлемисте, например, в такой ситуации можно в любой момент остановиться, включить аварийную сигнализацию и искать возможное решение. Если во время этого поиска вода быстро поднимется выше и нанесет ущерб - опять же, он, скорее будет покрываться страховкой».

Старые трубы не выдерживают

Почему, например, Таммсааре-теэ в последние несколько лет регулярно затапливается? Компания Tallinna Vesi пояснила, что причиной потопов является значительное увеличение количества и интенсивности осадков в последние годы, при этом трубы ливневой канализации не способны принять сразу такое большое количество дождевой воды.

«Мы понимаем, что наводнения доставляют неудобства участникам дорожного движения, но по возможности также просим водителей обращать внимание на то, что происходит вокруг них, и не ездить в проливной дождь в местах, где может быть риск затопления, поскольку уровень воды там может быть выше ожидаемого и колодцы могут оказаться без люков», - предупреждает Tallinna Vesi.

«Поверхность с твердым покрытием увеличилась, а площади пропитки уменьшились не только на дорогах, но и на объектах недвижимости. Однако это снижает водопоглощение и увеличивает скорость проливания. Если проливные дожди превышают пропускную способность дренажных систем, вода собирается в более низинных местах, таких как туннели и основания виадуков», — пояснило предприятие Tallinna Vesi, подтвердив, что в сотрудничестве с городом будут построены новые ливневые трубопроводы, чтобы уменьшить такие наводнения. Проблему пытаются устранить и за счет использования зеленых решений, таких как создание грядок на участках, прилегающих к дороге.