Рийсало: государство обязано обеспечить максимально благоприятные условия для взросления детей

В Эстонии же проблемой является возможность жить в подходящих жилищных условиях и получать своевременную психологическую помощь, заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало на проходившей в Праге Европейской конференции высшего уровня, посвященной вопросам «Детской гарантии».

Чтобы дети, растущие в странах Европейского союза, имели возможность реализовать свой потенциал, каждое государство-член подготовило собственный план действий по обеспечению "Детской гарантии". «Мы видим, что в Эстонии отдельное внимание требуется детям с особыми потребностями, в том числе проблемами душевного здоровья, детям, столкнувшимся с насилием, воспитывающимся в приемных семьях или одним родителем», - сказала министр Рийсало.

По словам Рийсало, особенно важно пересмотреть действующие в разных сферах жизни услуги поддержки детей с особыми потребностями, чтобы избежать дублирования и иметь возможность оказывать помощь как можно быстрее. «Министерство социальных дел и Министерство образования и науки совместно разрабатывают предложения по поправкам. Все наше общество должно осознать и позаботиться о том, чтобы дети с особыми потребностями и их семьи могли легко и быстро получить помощь», - добавила Рийсало.

Согласно исследованию Евростата 2020 года, 15,2% эстонских детей жили в относительной бедности. Это показатель ниже, чем в среднем по Евросоюзу (средний показатель по Евросоюзу - 19,5%). Ниже чем в Эстонии, этот показатель зафиксирован только в Польше, Нидерландах, Финляндии, Дании, Чехии и Словении.

Общая картина показателей детской бедности также улучшилась. Если в 2014 году почти каждый десятый эстонский ребенок жил в абсолютной бедности (9%), то, по данным Департамента статистики Эстонии, в 2020 году около 7000 детей, или 2,7% детей.