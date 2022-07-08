В Эстонии количество детей, живущих в бедности, с каждым годом уменьшается, а доступ к образованию и здравоохранению гарантирован, однако для некоторых других европейских стран это остается проблемой.
Рийсало: государство обязано обеспечить максимально благоприятные условия для взросления детей
В Эстонии же проблемой является возможность жить в подходящих жилищных условиях и получать своевременную психологическую помощь, заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало на проходившей в Праге Европейской конференции высшего уровня, посвященной вопросам «Детской гарантии».
Чтобы дети, растущие в странах Европейского союза, имели возможность реализовать свой потенциал, каждое государство-член подготовило собственный план действий по обеспечению "Детской гарантии". «Мы видим, что в Эстонии отдельное внимание требуется детям с особыми потребностями, в том числе проблемами душевного здоровья, детям, столкнувшимся с насилием, воспитывающимся в приемных семьях или одним родителем», - сказала министр Рийсало.
По словам Рийсало, особенно важно пересмотреть действующие в разных сферах жизни услуги поддержки детей с особыми потребностями, чтобы избежать дублирования и иметь возможность оказывать помощь как можно быстрее. «Министерство социальных дел и Министерство образования и науки совместно разрабатывают предложения по поправкам. Все наше общество должно осознать и позаботиться о том, чтобы дети с особыми потребностями и их семьи могли легко и быстро получить помощь», - добавила Рийсало.
Согласно исследованию Евростата 2020 года, 15,2% эстонских детей жили в относительной бедности. Это показатель ниже, чем в среднем по Евросоюзу (средний показатель по Евросоюзу - 19,5%). Ниже чем в Эстонии, этот показатель зафиксирован только в Польше, Нидерландах, Финляндии, Дании, Чехии и Словении.
Общая картина показателей детской бедности также улучшилась. Если в 2014 году почти каждый десятый эстонский ребенок жил в абсолютной бедности (9%), то, по данным Департамента статистики Эстонии, в 2020 году около 7000 детей, или 2,7% детей.
Помимо прочего, в план действий Эстонской детской гарантии входит, например, создание государственной службы примирения семей, которая вступит в силу 1 сентября этого года; разработка и повышение доступности ориентированных на молодежь и родителей программ поддержки супружеских и семейных отношений и обучения родителей; улучшение условий выплаты пособий по болезни и уходу родителям малолетних детей после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком; обновление и согласование пакета мер поддержки неполных семей.
Плана действий по обеспечению «Детской гарантии» создан для того, чтобы гарантировать доступ детей, входящих в группу риска бедности и социальной изоляции, к основным услугам как то бесплатный доступ к дошкольному образованию и уходу за детьми, образование и школьные мероприятия, как минимум один здоровый прием пищи каждый учебный день, бесплатный доступ к качественному медицинскому обслуживанию, доступ к здоровому питанию и подходящему жилью. Все мероприятия в плане действий «Детская гарантия в Эстонии» связаны со стратегией «Эстония 2035» и с актуальными тенденциями развития страны в сфере поддержки благополучия детей и семей. Полную версию плана действий можно найти здесь.
Новым фактором для действующих планов стала ситуация с военными беженцами. Жизни и мечты этих детей разбиты вдребезги, необходимости оказать им помощь заложена в основе наших европейских ценностей. Участники конференции сошлись во мнении, что следует совместно отстаивать права украинских детей на нормальную жизнь и получение образования. «Когда война закончится, наш долг перед детьми, которые нашли у нас убежище, вернуть их домой живыми, здоровыми и образованными. Потому что каждый ребенок этого заслуживает», - сказала министр Рийсало.
На конференции также осуждался вопрос вовлечение детей и молодежи в процесс принятия политических решений. Присутствовавшие здесь молодые люди четко выразили желание быть услышанными и поделиться своими мыслями по формированию политики. Министры согласились с тем, что следует должным образом учитывать предложения молодежи и считаться с тем, что ее беспокоит. Кроме того, министр Рийсало выступила с публичным предложением регулярно находить время для встреч с молодыми людьми и обсуждать волнующих их вопросов.
7 и 8 июля министр социальной защиты Сигне Рийсало принимает участие в Европейской конференции высшего уровня, посвященной охране детства. Конференция проходит в Праге и организована Чешской Республикой, председательствующей в Совете ЕС.