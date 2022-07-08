Крупнейшая авиакомпания Европы продолжает отменять рейсы

По словам пресс-секретаря крупнейшей авиакомпании Европы, Lufthansa в некоторые дни на следующей неделе планирует отменить около пятой части своих рейсов из Франкфурта и Мюнхена. Прежде всего будут отменены вылеты, которые запланированы на поздний вечер, пишет Postimees со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает Lufthansa, цель отмены рейсов — обеспечить стабильное расписание полетов. По словам пресс-секретаря, точное количество отмененных рейсов пока не определено.

В июне Lufthansa отменила в общей сложности 3100 рейсов из-за того, что компания не смогла найти достаточно персонала для обслуживания рейсов. Отмены рейсов коснулись и вылетов из Эстонии: в прошлый понедельник был отменен ранний утренний рейс Таллинн-Франкфурт.

Немецкая авиакомпания сообщила, что нехватка работников вызвана коронавирусом, а профсоюзы заявили, что авиакомпании мешают нанимать новых работников низкая заработная плата и неподобающие условия труда.

Член совета предприятия, немецкий коммерческий директор Карл-Людвиг Клей (71 год) признал, что в авиации сейчас самые большие проблемы, с которыми ему приходилось сталкиваться за всю свою карьеру.