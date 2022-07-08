В 12:14 поступило сообщение, что на Таммисте-теэ в Пярну возле моста Папинийду столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего из грузовика выпали бревна, пишет Pärnu Postimees.
Галерея ⟩ Грузовик попал в ДТП: на дорогу посыпались бревна
Грузовик попал в ДТП: на дорогу посыпались бревна
По словам специалиста по коммуникации Департамента полиции и погранохраны Индрека Хирса, никто из людей не пострадал, но движение на месте происшествия было нарушено. Вскоре после 13:00 движение в этом районе нормализовалось, а упавшие бревна были сложены обратно в кузов грузовика.