Галерея ⟩ Грузовик попал в ДТП: на дорогу посыпались бревна

По словам специалиста по коммуникации Департамента полиции и погранохраны Индрека Хирса, никто из людей не пострадал, но движение на месте происшествия было нарушено. Вскоре после 13:00 движение в этом районе нормализовалось, а упавшие бревна были сложены обратно в кузов грузовика.