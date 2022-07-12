Видео ⟩ Страны Балтии на передовой: размещение военных беженцев и поток «хороших» русских

Волонтер, имея некоторый ресурс в социальных сетях, кинул клич желающим помочь беженцам из Мариуполя, которые приезжают в Лиепаю. «И буквально за несколько дней пришло около двух тысяч евро от неравнодушных людей просто в Твиттере. Самых разных людей из самых разных стран», – рассказывает Мартин о своем вкладе в помощь беженцам.

Активисты, которые помогают украинцам, указывают на проблемы, которые у них появляются. Так, например, Лачин Алиев говорит об отсутствии единого координационного центра от государства, который мог бы облегчить работу волонтерам. Евгения Чирикова заявляет, что беженцам очень тяжело найти квартиру в Таллинне и предлагает городским властям поработать над этим вопросом.

Однако все сходятся во мнении, что помогать беженцам необходимо, потому что на их месте абсолютно спокойно можем оказаться мы. «Я до этого момента лично с этими людьми не сталкивался. И когда ты видишь вот этих людей, смотришь в лицо, в глаза вот этим людям, то ощущение, что война – это где-то далеко и вообще не про нас, оно совершенно проходит. Потому что люди приезжают абсолютно вот такие же», – делится Левушкан.