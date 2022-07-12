Насколько успешно страны Балтии справляются с огромным потоком беженцев, которых в одной только Эстонии уже больше 40 тысяч, насколько удачно россияне боролись в России с режимом Путина и почему им ограничили въезд в Евросоюз? Смотрите в видеорасследовании блогера Даниила Куракина, что думают об этом активисты и эксперты из Эстонии, Литвы и Латвии.
Видео ⟩ Страны Балтии на передовой: размещение военных беженцев и поток «хороших» русских
Председатель Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык говорит, что их организация является партнером государственных органов по теме украинских военных беженцев.
«Еще до начала войны, когда в воздухе только витала информация о возможном полномасштабном вторжении путинской России в Украину, с нами связывались представители государственных структур и советовались, как лучше это организовать (прием беженцев - прим. ред.). К нам стекается информация от людей, которые могут и хотят предоставить жилье беженцам. Сейчас практически вся наша работа нацелена на взаимодействие с земляками, которые были вынуждены покинуть родные дома», –рассказывает Конык о деятельности своей организации.
Спасение депортированных в Россию
Много помогает беженцам и российская активистка Евгения Чирикова, которая занимается сейчас сбором пожертвований и помогает беженцам из Мариуполя.
«Сейчас огромный поток военных беженцев, которые были, по сути, насильно угнаны с оккупированной территории Украины. Они прошли фильтрацию, это очень страшная процедура, унизительная. Они оказались на территории России, и наша команда помогает им эвакуироваться в Европу».
По словам Чириковой, многие из них в очень тяжелом положении, есть инвалиды, и таким людям нужен особый уход. «Они попадают сначала в наш шелтер в Ленинградской области, если им это необходимо, и дальше - в наш шелтер на Ваксали, 19 (Нарва – прим.ред.). Затем с «Друзьями Мариуполя» мы оказываем самую разную помощь", – говорит активистка.
Лачин Алиев, глава «Эстонской сети людей, живущих с ВИЧ» рассказывает о том, как его организация оказывает медицинские услуги прибывшим в Эстонию беженцам. «В первую очередь, когда война началась и когда пошли первые автобусы, мы сделали заявление для Министерства социальных дел, для городских властей о том, что мы готовы помогать украинским военным беженцам в вопросах, связанных с доступностью необходимых препаратов, с психо-социальный поддержкой, поддержкой, связанной с материальным обеспечением».
Лачин Алиев понимает, что люди, которые приехали сюда, взяли только документы с собой, и у них практически не было никаких вещей. «У нас есть не только помощь, связанная с лекарствами и психологическим состоянием, но и гуманитарная помощь, продуктовая, оформление документов, помощь в налаживании своей повседневной жизни, в поиске работы, оформлении справок. Три наших центра очень активно работают в Нарве, Йыхви и Таллинне», – описывает Алиев свои возможности помощи беженцам.
В Латвии местные активисты разместили главные пункты помощи по приему беженцев в Риге и Лиепае. На Рижском автовокзале сейчас работают волонтеры молодежного объединения Young Folks, которое возглавляет Александр Морозов. «Появился запрос, что в Латвии некому провожать, некому встречать, и когда первые 3-4 семьи наши коллеги курировали в Эстонии и хотели передать в Латвию, вышли на нас. Мы, конечно, отозвались. Не знали, как это все будет происходить, но решили попробовать».
По словам Морозова, через свою аудиторию, в том числе через своих родителей, получить согласие на оказание помощи первым трем-четырем семьям удалось буквально за первый час. «Мы ответили, что все в порядке, мы людей разместим, накормим, можно спокойно присылать», – рассказывает Александр.
Из порта Лиепаи отходит бесплатный паром до Германии, поэтому для транзитных беженцев это самый главный маршрут. На автовокзале Лиепаи также располагается точка по приему беженцев, где работает волонтером Мартин Левушкан. «В Лиепае сформировалась, благодаря Young Folks и местным волонтерам, небольшая группа, которая помогала этим беженцам ехать со станции на паромный терминал. И я узнал, что у них очень большие проблемы с деньгами, что они хотели бы помогать больше, но у них нет ресурса», – говорит Мартин Левушкан.
Волонтер, имея некоторый ресурс в социальных сетях, кинул клич желающим помочь беженцам из Мариуполя, которые приезжают в Лиепаю. «И буквально за несколько дней пришло около двух тысяч евро от неравнодушных людей просто в Твиттере. Самых разных людей из самых разных стран», – рассказывает Мартин о своем вкладе в помощь беженцам.
Активисты, которые помогают украинцам, указывают на проблемы, которые у них появляются. Так, например, Лачин Алиев говорит об отсутствии единого координационного центра от государства, который мог бы облегчить работу волонтерам. Евгения Чирикова заявляет, что беженцам очень тяжело найти квартиру в Таллинне и предлагает городским властям поработать над этим вопросом.
Однако все сходятся во мнении, что помогать беженцам необходимо, потому что на их месте абсолютно спокойно можем оказаться мы. «Я до этого момента лично с этими людьми не сталкивался. И когда ты видишь вот этих людей, смотришь в лицо, в глаза вот этим людям, то ощущение, что война – это где-то далеко и вообще не про нас, оно совершенно проходит. Потому что люди приезжают абсолютно вот такие же», – делится Левушкан.
«Мне кажется, это невозможно - не помочь, потому что я понимаю, что Эстония вполне может быть следующей. И я понимаю, что мы с моими близкими можем оказаться в такой же ситуации. Когда говорят про украинских беженцев, я непременно ставлю себя на их место. Несмотря на то, что я русская, у меня нет ассоциации с этими оккупантам, орками. У меня всегда ассоциация больше с украинцами, поэтому им не помочь для меня - просто невозможно, и я даже не задумываюсь, почему», – говорит Евгения Чирикова.
«Хорошие» и «плохие» русские
По большинству социологических опросов в большая часть россиян поддерживает Путина и его войну, из-за чего людей с российским паспортом ограничили во многих сферах деятельности в Европе. Активист и сотрудник Таллиннского университета Михаил Тамм рассказывает, почему такое мнение ложное: «В ситуации, когда у вас нет свободного обмена информацией, я не очень уверен, что общественное мнение вообще имеет смысл. Когда вся та информация, которая есть у людей, является враньем от первого до последнего слова, и они вообще не взаимодействовали с иными точками зрения, можно ли говорить, что они имеют какое-то мнение по этому вопросу?»
Михаил Тамм делится рассказами знакомых и не очень людей, что активного выражения поддержки, то есть, например, знак «Z» на машине, - этого очень мало.
«Вторая вещь, которая обратила на себя свое внимание: в каком-то из этих опросов был расклад: 60% говорили, что они за “спецоперацию”, 10% говорили, что они против, 30% затруднились ответить. Но эти 60% потом спросили - а русские войска в Украине местное население как встречает? То ли 25%, то ли 35% из этой группы ответили, что с радостью и цветами. Не знаю, насколько эти люди верят в то, что они говорят, но, так или иначе, у них в картине мира действительно войны никакой нет», – рассказывает Михаил о поддержке войны среди живущих в России.
Говоря о борьбе россиян с путинским режимом, украинцы делают вывод, что она была недостаточной, сравнивая ее с Оранжевой революцией 2004 года и Революцией достоинства 2013 года, когда в обоих случаях украинцы добились успешной смены власти в своей стране.
Михаил Тамм не понимает подобных упреков. «С момента, как я встал с дивана и стал не в интернете говорить, а какой-то протестной активностью заниматься, прошло в общем 18 лет. И мне не кажется, что мы мало делали. Я думаю, существует очень большая ответственность западных стран в целом за то, что они ничего не предпринимали в течение очень долгого времени. Они считали, что это ничего, и что пусть русские сами разбираются со своими проблемами», – рассказывает Тамм.
Проблема с поддержкой Путина есть и в странах Балтии. В Латвии она выражается сторонниками партии «Русский союз Латвии», руководители которой так и не осудили развязанную Россией войну. В Эстонии нет настолько активной пророссийской партии, и войну осудили все. Исключение составляют нишевые организации, вроде движения Koos. «В Эстонии среди эстонских русских, безусловно, есть определенная часть с промытой фашистской путинской пропагандой головой», – говорит Тамм о поддержки Путина в Эстонии.
«Я думаю, тех, кто поддерживает Путина, в любом случае меньшинство. Есть некоторая часть людей, которые и Путина поддержать не могут, и солидаризоваться с Украиной им сложно. Потому что как-то не очень хочется оценивать свое поведение предыдущих лет и свою солидарность с путинской Россией до момента вторжения в Украину», – дополняет политик и юрист Евгений Криштафович.
Чтобы показать политикам, что не все русские тождественны Путину, в Риге 23 апреля прошел митинг антивоенного движения «Русский голос против войны», соорганизатором которого был Мартин Левушкан. «Почему вообще появилась идея организовать митинг, и почему именно здесь (возле Памятника Свободы - прим.ред.). Я очень активен в социальных сетях и очень часто я стал замечать риторику, что в Грузии, в Польше, еще где-то, местная русская община выходит против войны на митинги под этими новыми бело-сине-белыми флагами, а в Латвии такого нет».
Левушкан отмечает, что многие политики, вещавшие с трибуны Сейма, сделали вывод, что сто процентов русских и русскоязычных людей Латвии поддерживают войну, поддерживают Путина, и вообще их всех надо выслать в Сибирь.
«Поэтому было принято решение дать такой публичный ответ, у самого символичного и единственно верного места для подобного рода акции - у Памятника Свободы. Это символ независимости, это единственное, наверное, место, которое объединяет всех людей Латвии», - рассказывает Мартин. На этот митинг пришло более 1000 человек, о нем хорошо отзывались как латвийские политики, так и активисты.
В Эстонии, как и во многих странах Европы, несмотря на разношерстность русских, для всех, имеющих гражданство России, существуют ограничения, вызванные санкционным режимом. Эстония, например, не выдает визы, за исключением целей гуманитарного характера или политическим беженцам, не выдаются электронные резидентства, новые места в ВУЗах для граждан России и Беларуси.
«Понятно, что люди, которые сейчас уезжают из России, это, прежде всего, люди, которые не хотят и не готовы мириться с тем, что в России происходит, что она превращается в агрессивную тоталитарную страну. А люди, остающиеся в России, на это справедливо указывают, что это привилегированные россияне. Если они приезжают сюда, это значит, что у них есть шенгенская виза, какое-то количество денег, какие-то ресурсы. Мне кажется, с точки зрения Эстонии как страны, эти люди, вообще говоря, должны бы быть нужны. Потому что эти люди образованные, с высокими профессиональными квалификациями, более или менее достоверно либеральных и продемократических общественно-политических», – считает Михаил Тамм.
Тамм утверждает, что тех же российских студентов можно было бы принять в Эстонские ВУЗы, дабы они не стали солдатами на службе путинской войны. Евгений Криштафович такую точку зрения не разделяет и считает, что, если в такой ситуации выдавать визы, то к нам сюда ФСБ будет присылать отобранные кадры: «Это риск для безопасности и очень большой, потому что мы должны защищать безопасность студентов и преподавателей в ВУЗах, которые работают и учатся уже сейчас. У нас здесь достаточно большое число свободомыслящих и ценящих академическую свободу людей. В том числе граждане этих стран, которые приехали к нам в нормальное время. И завести сюда провокаторов на этом фоне не хотелось бы».
Решением такого спора могло бы быть отсеивание обычных граждан РФ от пропутинских. На антивоенном форуме в Вильнюсе была предложена декларация, подписав которую, россиянин признает преступность путинского режима, территориальную целостность Украины и осудит войну.
«Я эту декларацию подписала немедленно, потому что я со всем этим согласна, и мне кажется, что, если эту декларацию подпишет много людей, у Гари Каспарова будет возможность показывать ее в больших кабинетах Евросоюза, в Брюсселе, и показывать количество людей, которые осуждают этот путинский режим. И, может быть, тогда что-то сдвинется в сторону помощи тем российским гражданским активистам, которые вынуждены были покинуть Россию», - говорит Чирикова, отмечая, что россиянам не нужно выдавать такие же меры помощи, как беженцам из Украины.
Точка невозврата
Однако, несмотря на публичные попытки некоторых русских доказать, что не все они поддерживают войну, украинцам сейчас это не нужно. Учитывая весь тот ужас, который российская армия принесла в Украину, пройдет еще очень много времени, прежде чем этот конфликт между двумя нациями начнет спадать.
«Мне действительно сложно говорить, но мы, украинцы, сейчас относимся ко всем не очень хорошо. Может быть, пройдет какое-то время, но пока сложно простить. Да, путинский режим начал войну, но вот эта резня в Буче, не он нажимал на курок, не он резал, не он стрелял в спину, не он издевался, пытал мирных людей», –рассказывает Вира Конык.
«Я боюсь, мы не представляем себе на сегодняшний день той глубины этой эмоциональной травмы и этой вряд ли одним поколением заживающей раны, которая была нанесена украинскому народу этими месяцами войны, которые уже идут. И я боюсь, что она продлится некоторое время. Мне действительно страшно представлять масштабы. Ничто не объединяло так украинскую нацию, как эта война», - рассказывает Криштафович.