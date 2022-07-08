«Я люблю русскую культуру!» – Тынис Мяги издал альбом на русском языке

Мяги вспоминает, что во время коронапандемии он обнаружил в своем репертуаре большое количество романсов, которые, по его мнению, лучше всего звучат на русском языке. По словам Мяги, название альбома связано с его первой театральной ролью.

Когда Мяги довелось сыграть Тузенбаха в постановке Драматического театра «Три сестры», режиссер Микк Микивер попросил его написать музыку для спектакля. Мяги написал для постановки песню «Romanss» и сразу понял, что однажды запишет эту песню на русском языке. Соответственно, и названием альбома стало «Романс».

Мяги сказал Коммерсанту, что, несмотря на вторжение России в Украину, ему никогда не приходило в голову не выпускать русскоязычный альбом: «Действительно, сейчас странные и страшные времена, но я люблю русскую культуру. Мне нравятся Чехов, Бунин, Булгаков. Читаю Николая Бердяева. Обожаю Римского-Корсакова и Шостаковича. Я люблю Тарковского и русскую рок-музыку».