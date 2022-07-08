Певец Тынис Мяги выпустил альбом русских песен «Романс», презентация которого состоится на концерте в сентябре на Нарвских днях оперы. В интервью российской газете Коммерсантъ Мяги признался, что после начала войны на Украине ему и в голову не приходила мысль отказаться от выпуска альбома, потому что он любит русскую культуру, сообщает Postimees со ссылкой на КоммерсантЪ.
«Я люблю русскую культуру!» – Тынис Мяги издал альбом на русском языке
Мяги вспоминает, что во время коронапандемии он обнаружил в своем репертуаре большое количество романсов, которые, по его мнению, лучше всего звучат на русском языке. По словам Мяги, название альбома связано с его первой театральной ролью.
Когда Мяги довелось сыграть Тузенбаха в постановке Драматического театра «Три сестры», режиссер Микк Микивер попросил его написать музыку для спектакля. Мяги написал для постановки песню «Romanss» и сразу понял, что однажды запишет эту песню на русском языке. Соответственно, и названием альбома стало «Романс».
Мяги сказал Коммерсанту, что, несмотря на вторжение России в Украину, ему никогда не приходило в голову не выпускать русскоязычный альбом: «Действительно, сейчас странные и страшные времена, но я люблю русскую культуру. Мне нравятся Чехов, Бунин, Булгаков. Читаю Николая Бердяева. Обожаю Римского-Корсакова и Шостаковича. Я люблю Тарковского и русскую рок-музыку».
По словам Мяги, он не может представить себе мир, в котором не существует русского языка: «Политика есть политика, а культура есть культура!»