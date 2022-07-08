Интернет-магазин крупнейшей в Эстонии сети розничной торговли прекращает свою деятельность в Таллинне и Харьюмаа

Одновременно Coop закроет центр комплектации интернет-магазина под Таллинном в Лаагри и продолжит обслуживать другие регионы из местных магазинов.

«Поскольку предоставление услуги э-магазина обходится дороже, чем клиенты платят за нее сегодня в качестве платы за услугу, а также мы не решаем с помощью интернет-магазина никаких проблем для жителей этого региона, мы решили сосредоточиться в больше степени на строительстве новых и развитии региональных сетей магазинов», — сказал председатель правления Coop Eesti Keskühistu Ало Иваск.

До сих пор eCoop использовал как дарксторы, так и основанные на магазинах решения для комплектации товаров. «Мы обнаружили, что комплектация в магазинах более эффективна и позволяет нашим кооперативам предлагать услуги на основании их региона», — добавил Иваск.

В то же время Coop в Таллинне продолжит сотрудничество с курьерской фирмой Wolt, а Coop Tartu – с Bolt.