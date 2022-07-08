Вы удивитесь: по результатам исследования названо самое грязное место в доме

Как бы невероятно это ни было, самое грязное место в домах — это место за диваном, где, согласно новому исследованию, живет в среднем 10 000 бактерий. Далее следует поверхность под ковриком в прихожей, где было обнаружено в среднем 6669 бактерий. По мнению ученых, рассматриваемые поверхности являются самыми грязными, потому что они меньше всего привыкли к чистке.

По мнению исследователей, унитаз, который мы до сих пор считали самой грязной частью дома, находится на третьем месте. На унитазе было обнаружено чуть более 6000 бактерий. Далее следуют поверхности за изголовьем кровати и телевизором, так как люди просто не имеют привычки их чистить, пишет портал о доме и интерьере Ideal Home.