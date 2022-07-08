Местные жители жалуются: после купания в озере у многих появилась красная сыпь

Говоря о возможных причинах раздражения кожи, старший инспектор Департамента здоровья Рауль Сарри сообщил, что, помимо сине-зеленых водорослей и некоторых бактерий, повреждать кожу человека и вызывать аллергические реакции при купании могут также различные паразиты.

«Описанное раздражение кожи, при котором на теле в местах, контактировавших с водой, образуются красные пятна неправильной формы, напоминающие укусы комаров или cлепней, может быть вызвано личинками кровососущих червей или церкариями, которые являются естественной частью воды. Церкариям подходит для теплая водная среда (температура + 20 °C) которая с большой вероятностью установилась во многих водоемах благодаря царящей в Эстонии долгое время теплой погодой. В связи с миграцией водоплавающих птиц эти паразиты, вероятно, довольно широко распространились, и подобные случаи происходят почти каждый год и по всей Эстонии.

К счастью, возникающие от них расстройства здоровья проходят, как и неприятное ощущение, вызванное укусом слепня. Размер возникающей сыпи также зависит от чувствительности собственной иммунной системы каждого человека. У здорового взрослого человека вероятность развития неприятных реакций меньше по сравнению, например, с детьми, которые долгое время играли на мелководье. Чем дольше возможное время контакта с паразитами, тем сильнее может проявиться сыпь.

Во избежание характерных высыпаний, связанных с церкариями, детям рекомендуется избегать нахождения в воде, являющейся благоприятной средой для размножения паразитов, и не купаться там, где водятся утки. Также рекомендуется избегать кормления водоплавающих птиц на берегу. Было бы хорошо носить обувь при ходьбе по пляжу и траве. После купания желательно умыться чистой водой с мылом. Также купающимся, у которых возникла аллергическая реакция, могут помочь средства против аллергий, доступные в аптеках. При необходимости вы также можете проконсультироваться со своим семейным врачом относительно лечения или облегчения симптомов».

Очередная проба воды была взята из искусственного озера Тюри 6 июля, результаты анализов должны быть получены в течение следующей недели.