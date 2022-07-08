В Кристийне открылся первый фонтан

Открывший фонтан вице-мэр Андрей Новиков отметил, что целью города является развитие не только больших, но и маленьких парковых зон, прежде всего, рассчитанных на местную общину. «В качестве Зеленой столицы мы хотим, чтобы в городе было много возможностей для качественного времяпрепровождения в окружении зелени, а также оздоровительных занятий на свежем воздухе. Сквер Коткапоя – часть повседневного маршрута многих людей, новый фонтан сделает его еще более приятным местом отдыха для всех», - сказал Новиков.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе приветствует появление новых парковых зон в городском пространстве, поскольку это имеет непосредственное влияние на качество жизни горожан, и непременно поспособствует тому, что люди чаще будут выходить на улицу. «Жители района с удовольствием проводят время в парках в любое время года. Можно лишь порадоваться, что теперь у нас стало еще одним маленьким парком больше. Особенно радует красивый фонтан, первый в нашем районе, он непременно станет местным ориентиром на десятилетия», - сказал Рийбе, добавив, что особенно красиво вечернее освещение фонтана.

В 2018 году сквер на Коткапоя привели в порядок – сделали каменную дорожку и ограждения клумб, поставили скамейки и инфо-стенд, в прошлом году установили освещение, а в этом году с появлением фонтана работы в сквере окончены.

Для освещения фонтана установлены фонари. Также обновлено водоснабжение и канализацию сточных вод, реконструированы дороги и площадки, выполнены работы по озеленению, поставили новые средства организации движения.