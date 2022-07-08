Председатель парламентской фракции Центристской партии Яанус Карилайд сравнительно оптимистичен в плане создания новой коалиции и считает, что благодаря политическому шагу центристов было доказано, что в действительности у страны есть деньги, пишет Postimees.
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Интервью ⟩ Карилайд: во время переговоров Партия реформ пошла на такие уступки, о которых мы не могли даже мечтать
Карилайд: во время переговоров Партия реформ пошла на такие уступки, о которых мы не могли даже мечтать
- Несмотря на то, что мы ничего не можем предсказать, все же, как вы считаете, глядя на происходящее, новая коалиция появится или нет?