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Интервью ⟩ Карилайд: во время переговоров Партия реформ пошла на такие уступки, о которых мы не могли даже мечтать

Лоора-Элизабет Ломп
Карилайд: во время переговоров Партия реформ пошла на такие уступки, о которых мы не могли даже мечтать
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Яанус Карилайд.
Яанус Карилайд. Фото: Eero Vabamägi

Председатель парламентской фракции Центристской партии Яанус Карилайд сравнительно оптимистичен в плане создания новой коалиции и считает, что благодаря политическому шагу центристов было доказано, что в действительности у страны есть деньги, пишет Postimees.

- Несмотря на то, что мы ничего не можем предсказать, все же, как вы считаете, глядя на происходящее, новая коалиция появится или нет?

- Я считаю, что этот правящий союз будет. Смотрю на эти переговоры очень позитивно. Когда мы с партией начали продвигать законопроекты о семейных пособиях, а их цена была около 250 миллионов евро, Партия реформ начала канючить, что денег нет, и расходы придется сокращать. Я был положительно удивлен, что благодаря этому политическому ходу мы смогли всем показать такой рисунок поведения. Время от времени нам преподносят трудовые победы в коалиционных переговорах: финансирование высшего образования, повышение необлагаемого налогами минимума… Я понимаю, что Партия реформ изворачивается в реформе рынка электричества. Но бюджетная цена новой коалиции – около миллиарда евро.

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