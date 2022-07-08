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Норвежские футболистки пожаловались на спущенные мячи на чемпионате Европы

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Норвежские футболистки пожаловались на спущенные мячи на чемпионате Европы
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Норвежские футболистки пожаловались на спущенные мячи.
Норвежские футболистки пожаловались на спущенные мячи. Фото: Paul Terry

В своём первом матче на чемпионате Европы норвежские футболистки столкнулись с проблемой в виде спущенных мячей, сообщает «Чемпионат». Телекамеры несколько раз засняли, как норвежские и североирландские футболистки реагировали на нехватку воздуха в мячах. 

«В мячах было мало воздуха. Мы это чувствовали, когда ударяли по мячу», — приводит слова капитана норвежек Марен Мьельде NRK.

«Они были немного мягкими, по крайней мере, первые два мяча, которые у нас были, поэтому мы попросили новый мяч, которым можно было бы играть в настоящий футбол», — заявила норвежская нападающая Ада Хегерберг.

Норвежки в своём стартовом матче на Евро-2022 одержали разгромную победу над сборной Северной Ирландии со счётом 4:1. Команды сыграли на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

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