Норвежские футболистки пожаловались на спущенные мячи на чемпионате Европы

«В мячах было мало воздуха. Мы это чувствовали, когда ударяли по мячу», — приводит слова капитана норвежек Марен Мьельде NRK.

«Они были немного мягкими, по крайней мере, первые два мяча, которые у нас были, поэтому мы попросили новый мяч, которым можно было бы играть в настоящий футбол», — заявила норвежская нападающая Ада Хегерберг.