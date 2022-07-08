В Нарве ввели чрезвычайную ситуацию

На данный момент у компании Enefit Power газ для отопления города имеется, но подтвердить его наличие в следующем году сложно. У города имеется возможность отапливаться сланцевым маслом, которое дешевле и стабильнее, поэтому компания Enefit Power планирует обратится за соответствующим разрешением в Департамент окружающей среды.

«С одной стороны, мы хотим поддержать компанию Enefit Power, а с другой стороны, дать сигнал государству. Эта чрезвычайная ситуация - своеобразный сигнал, так как мы в ответе за благополучие наших людей, поэтому и обращаем внимание уже сейчас на возможную социальную проблему», - сказала мэр Нарвы Катри Райк.