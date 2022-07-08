Тысяча студентов требует столовую c доступными ценами, университет разводит руками

Эстонская школьная система вполне в состоянии предложить старшеклассникам обед за 1,70 евро. Почему же университет не может предложить что-то подобное студентам?

Так начинается появившаяся на сайте change.org несколько недель назад петиция, цель которой — добиться того, чтобы студентам в кампусе предлагались доступные обеды. К петиции уже присоединились более 1200 человек, а наличие проблемы признают и университетская библиотека и руководство вуза.

Директор университетской библиотеки Криста Ару разделяет опасения студентов: «Немногие студенты могут позволить себе ежедневный обед за шесть евро». Она добавила, что студенты и сотрудники библиотеки не очень часто ходят питаться в библиотечное кафе, потому что не могут себе этого позволить - основными посетителями, скорее, являются работники из близлежащего района.

Из университетских корпусов возможности обедов в настоящее время имеются в институте химии, технологическом институте, Дельта-центре, библиотеке и университетском кафе рядом с главным корпусом, но последнее является университетским только по названию. Блюда дня там стоят 4,9-6 евро, а супы 3-3,5 евро.

«Петиция дошла до нас, и мы понимаем озабоченность студентов, — сказала канцлер Тартуского университета Кстина Валлимяэ. — Проблема многогранна и требует более широкого обсуждения: например, достаточно ли предложить более дешевое питание в одном месте в Тарту, или это необходимо по всему городу, а также в колледжах университета и академии культуры, расположенных в других городах?»