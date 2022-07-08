У студентов Тартуского университета до сих пор нет дешевого места для обедов. Вместо этого, например, в библиотеке работает кафе с высокими ценами, еда в котором слишком дорога для многих студентов, пишет Tartu Postimees.
Тысяча студентов требует столовую c доступными ценами, университет разводит руками
Эстонская школьная система вполне в состоянии предложить старшеклассникам обед за 1,70 евро. Почему же университет не может предложить что-то подобное студентам?
Так начинается появившаяся на сайте change.org несколько недель назад петиция, цель которой — добиться того, чтобы студентам в кампусе предлагались доступные обеды. К петиции уже присоединились более 1200 человек, а наличие проблемы признают и университетская библиотека и руководство вуза.
Директор университетской библиотеки Криста Ару разделяет опасения студентов: «Немногие студенты могут позволить себе ежедневный обед за шесть евро». Она добавила, что студенты и сотрудники библиотеки не очень часто ходят питаться в библиотечное кафе, потому что не могут себе этого позволить - основными посетителями, скорее, являются работники из близлежащего района.
Из университетских корпусов возможности обедов в настоящее время имеются в институте химии, технологическом институте, Дельта-центре, библиотеке и университетском кафе рядом с главным корпусом, но последнее является университетским только по названию. Блюда дня там стоят 4,9-6 евро, а супы 3-3,5 евро.
«Петиция дошла до нас, и мы понимаем озабоченность студентов, — сказала канцлер Тартуского университета Кстина Валлимяэ. — Проблема многогранна и требует более широкого обсуждения: например, достаточно ли предложить более дешевое питание в одном месте в Тарту, или это необходимо по всему городу, а также в колледжах университета и академии культуры, расположенных в других городах?»
По словам главы отдела недвижимости университета Хейки Пагеля, в центре города не так много места, чтобы отнять у университетских зданий. Люди постарше помнят университетскую столовую на первом этаже старого кафе, но эти помещения сдавались в аренду десятилетиями, и университет может только просить или предлагать, если хочет там что-то изменить.
Давить на поставщиков услуг, потому что толпы желающих кормить студентов в учебных корпусах все равно не наблюдается. В Biomedicum поставщик услуг общественного питания прекратил свою деятельность, а новый тендер не состоялся из-за отсутствия поставщиков. В прошлом году закрылась столовая в учебном корпусе на улице Няйтузе, и университет отказался от поиска нового поставщика услуг из-за отсутствия достаточного интереса.
«Трудно найти поставщиков общественного питания, так как продажа обедов — не очень прибыльный бизнес», — сказала Валлимяэ.
«У поставщиков услуг общественного питания в университете всегда была возможность подать заявление на освобождение от арендной платы в низкий сезон (зимние каникулы, летние каникулы, во время сессии), но университет не может предоставить постоянное освобождение от арендной платы, поскольку это не соответствует законодательству, которое регулирует деятельность Тартуского университета - университет не может поддерживать частные компании».
«Я понимаю, что студентам тяжело, но и предприятиям общественного питания тяжело, — говорит менеджер по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Estonia Тийу Эндриксон. — Если мы посмотрим на университетские тендеры на питание, многие из них потерпели неудачу из-за отсутствия поставщиков. Например, на тендере Таллиннской высшей школы здравоохранения не было ни одного поставщика. В Эстонской художественной академии мы были единственным поставщиком. Мы не подали заявку на тендер Эстонской академии музыки и театра. В некоторых тендерах затраты могут быть высокими. Количество едоков недостаточно велико. Уровень цен не может быть высоким, иначе посетителей не будет вообще. Предлагать студентам блюдо за шесть евро в день явно не имеет смысла, они не придут есть при таких ценах».