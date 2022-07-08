Катри Райк: ЧП из-за закупки газа – это не беда Нарвы, это предупреждение для Эстонии

- Насколько оправдано заявление Eesti Energia, что уже надо принимать решение о ЧП из-за отсутствия возможности закупки природного газа не только в Нарве, но и во всей Эстонии?

- Я уверена, что мэр города Таллинна тоже так скажет, он тоже понимает, что его обязанность помогать своему городу и своим горожанам. Я прекрасно знаю, как выглядят кризисы и как на них реагируют люди.

- При использовании сланцевого масла изменится ли температура в квартирах, привычный уклад, периодичность подачи тепла, температура горячей воды?

- Все останется так, как и было. Ничего не изменится, кроме цены, которая будет ниже и составлять треть от сегодняшней, газовой.

- А эта проблема могла быть прогнозируема при прошлом правительстве, могло оно предвидеть и предпринять какие-то шаги, или это чрезвычайные условия, о которых никто не мог знать?

- Нет. Это действительно, чрезвычайная ситуация. Никто не мог прогнозировать войну России с Украиной, никто не мог прогнозировать санкции, газовое эмбарго и то, что происходит сейчас. Мы там, где мы есть сейчас, и время требует нестандартных решений, чрезвычайных мер. Мы движемся из кризиса в кризис, да, наши горожане привыкли уже противостоять этим невзгодам, но такого, что происходит сейчас, не мог предположить никто, а потому наша задача - помочь им. Переход на сланцевое масло – это вопрос не политический, не экономический. Вы поймите, это вопрос выживания. Сейчас подготовка к зиме, вопросы тепла, электричества намного важнее, чем зеленое мышление и выбросы CO2.

- Как заявляет Eesti Gaas, в Эстонии сейчас запаса газа достаточно, почему же тогда принимается решение о ЧП?

- Решение принимается на основе того, что этот запас нам не предоставлен в виде закупки. Eesti Gaas не участвовал в тендере на поставку природного газа для города, а потому на данный момент рассчитывать на этот газ у нас нет никакого права. Фактически газа у нас нет.

- Чем заняты ваши мысли сейчас, Катри?