Ситуация вокруг закупки природного газа в Нарве получила свое развитие в пятницу, 8 июля. Мэр города Катри Райк направила в Министерство окружающей среды запрос для получения разрешения на использование сланцевого масла.
Катри Райк: ЧП из-за закупки газа – это не беда Нарвы, это предупреждение для Эстонии
В связи с сообщением Enefit Power AS о возможном нарушении поставки жизненно важных услуг, связанного с риском прекращения подачи природного газа, Нарвская городская управа сегодня ввела чрезвычайное положение. Чего ждать жителям Нарвы на фоне последних событий в сфере дефицита энергоносителей, Rus.Postimees спросил мэра города Нарвы Катри Райк.
- Катри, скажите, если переход с газа на сланцевое масло осуществится, как это отразится на домохозяйствах и малом бизнесе, в которых газ является основным источником энергии и средством производства?
- Процедура перехода трудная, и надо все тщательно просчитывать и решать. Цена за электроэнергию и тепло из сланцевого масла будет на две трети ниже, чем сегодня из газа. Это очень ощутимо для Нарвы, поскольку Нарва - своеобразный город, жители которого очень зависят от центрального отопления. У нас почти нет частных домов, в основном многоквартирные. И даже дачи, а их около 9000 вокруг города, не приспособлены для зимы. Горожане живут в квартирах, и при ЧП им идти будет некуда.
Мы понимаем, что зависимость от центрального отопления – не аргумент для Департамента окружающей среды для того, чтобы он дал разрешение на использование сланцевого масла для энергопроизводства, но нас, руководство города, волнует, как наши горожане справятся при отсутствии поставок газа. Я сейчас повторяю каждый день, что в Таллинне средняя зарплата 1700, у нас 1050, и это очень ощутимо.
- Услышит ли вас правительство Эстонии?
- Мы надеемся, что услышит. Сегодня в комиссии мы приняли это решение единогласно и официально объявили чрезвычайную ситуацию по энергоносителям. Конечно, решение принято после тщательного обсуждения с коллегами из Министерства экономики и коммуникациям, Департамента окружающей среды, Enefit Power, мы на это пошли не с легкой руки и, конечно, нас можно критиковать, что мы этим занялись сейчас, но сани готовь летом, а телегу зимой.
У Enefit Power нет запаса в том объеме, который нам нужен, а потому мы сейчас пытаемся запустить этот процесс. Департамента окружающей среды будет рассматривать нашу заявку три недели, поэтому нам важно как можно быстрее начать процесс. Да экология, да разрешение, но в законе четко прописано, что вопросы жизни города – это исключительно компетенция власти муниципалитета. Это решает руководство города и никто другой, здесь с нас спросят и государство, и горожане.
- Нарва - первый город, в котором эта проблема поднялась до уровня правительства, и обозначена как ЧП. Будут ли сталкиваться с ней другие муниципалитеты?
- Конечно. Причем, в данном случае нам легче: у нас большинство элементов инфраструктуры приспособлены к сланцевому маслу, а вот что касается иных городов, то многие из них ориентированы были под газ. Мы хоть завтра можем использовать сланцевое масло, а вот у других муниципалитетов таких технических возможностей нет.
- Насколько оправдано заявление Eesti Energia, что уже надо принимать решение о ЧП из-за отсутствия возможности закупки природного газа не только в Нарве, но и во всей Эстонии?
- Я уверена, что мэр города Таллинна тоже так скажет, он тоже понимает, что его обязанность помогать своему городу и своим горожанам. Я прекрасно знаю, как выглядят кризисы и как на них реагируют люди.
- При использовании сланцевого масла изменится ли температура в квартирах, привычный уклад, периодичность подачи тепла, температура горячей воды?
- Все останется так, как и было. Ничего не изменится, кроме цены, которая будет ниже и составлять треть от сегодняшней, газовой.
- А эта проблема могла быть прогнозируема при прошлом правительстве, могло оно предвидеть и предпринять какие-то шаги, или это чрезвычайные условия, о которых никто не мог знать?
- Нет. Это действительно, чрезвычайная ситуация. Никто не мог прогнозировать войну России с Украиной, никто не мог прогнозировать санкции, газовое эмбарго и то, что происходит сейчас. Мы там, где мы есть сейчас, и время требует нестандартных решений, чрезвычайных мер. Мы движемся из кризиса в кризис, да, наши горожане привыкли уже противостоять этим невзгодам, но такого, что происходит сейчас, не мог предположить никто, а потому наша задача - помочь им. Переход на сланцевое масло – это вопрос не политический, не экономический. Вы поймите, это вопрос выживания. Сейчас подготовка к зиме, вопросы тепла, электричества намного важнее, чем зеленое мышление и выбросы CO2.
- Как заявляет Eesti Gaas, в Эстонии сейчас запаса газа достаточно, почему же тогда принимается решение о ЧП?
- Решение принимается на основе того, что этот запас нам не предоставлен в виде закупки. Eesti Gaas не участвовал в тендере на поставку природного газа для города, а потому на данный момент рассчитывать на этот газ у нас нет никакого права. Фактически газа у нас нет.
- Чем заняты ваши мысли сейчас, Катри?
- Я сейчас думаю о самых слабых, незащищенных наших горожанах. О наших бабушках, дедушках, пенсионерах, которых 25 процентов от всех жителей Нарвы. И обеспечить им достойную жизнь зимой – мой долг.