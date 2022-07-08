Катри Райк: ЧС из-за закупки газа – это не беда Нарвы, это предупреждение для Эстонии

- Услышит ли вас правительство Эстонии?

- Мы надеемся, что услышит. Сегодня в комиссии мы приняли это решение единогласно и официально объявили чрезвычайную ситуацию по энергоносителям. Конечно, решение принято после тщательного обсуждения с коллегами из Министерства экономики и коммуникациям, Департамента окружающей среды, Enefit Power, мы на это пошли не с легкой руки и, конечно, нас можно критиковать, что мы этим занялись сейчас, но сани готовь летом, а телегу зимой.

У Enefit Power нет запаса в том объеме, который нам нужен, а потому мы сейчас пытаемся запустить этот процесс. Департамента окружающей среды будет рассматривать нашу заявку три недели, поэтому нам важно как можно быстрее начать процесс. Да экология, да разрешение, но в законе четко прописано, что вопросы жизни города – это исключительно компетенция власти муниципалитета. Это решает руководство города и никто другой, здесь с нас спросят и государство, и горожане.

- Нарва - первый город, в котором эта проблема поднялась до уровня правительства, и обозначена как ЧП. Будут ли сталкиваться с ней другие муниципалитеты?