Загрязнение пляжа Штромка носит локальный характер, остается в границах ранее отмеченной территории и в основном находится под песком, выясняется из данных берегового мониторинга. Но из-за проблем с производством очистка от загрязнения может начаться только через несколько месяцев, поэтому купаться там по-прежнему не рекомендуется, пишет Postimees.
Ликвидация загрязнения на пляже Штромка может начаться только осенью
Измерения, проведенные Спасательным департаментом, Департаментом окружающей среды и управой Пыхья-Таллинна, показали, что загрязнение находится на площади около 500 квадратных метров на мелководье у пляжа Штромка и в настоящее время оцеплено лентами. Пляж остается открытым, но купаться там не рекомендуется, поэтому на пляже продолжает развеваться фиолетовый флаг.
Департамент окружающей среды провел мониторинг подводного грунта на Штромке вдоль всей пляжной зоны, и, по словам советника Департамента окружающей среды Химота Марана, за пределами известной и ограниченной территории загрязнения не обнаружено. «Хотя загрязнение тяжелым мазутом в настоящее время находится в засохшем виде на ограниченной территории и смешалось с почвой, в ожидании работ по ликвидации оно может частично распространиться из-за влияния ветра, течения и других факторов окружающей среды», — сказал Маран.
Для предотвращения распространения загрязнения территория огорожена забором, который стоит на бетонном фундаменте. Пляж остается открытым для людей, но купаться на пляже не рекомендуется, поскольку загрязнение представляет из себя нефтепродукт, который может вызвать раздражение кожи и при проглатывании другой вред здоровью.
Для устранения загрязнения необходимо использовать тяжелую технику, и этим займется управа Пыхья-Таллинна, которая объявит открытый конкурс на поиск подрядчика для проведения работ. Ожидается, что работы по ликвидации загрязнения начнут только осенью.
«Начало ликвидации загрязнения может растянуться на несколько месяцев. Организованное районом для ликвидации загрязнения с пляжа Штромка производство по закупке провалилось, поскольку общая желаемая сумма услуги значительно превышает установленный Законом о государственных закупках лимит на производство по закупке, – пояснила старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. - Мы признали производство по закупке недействительным и начинаем подготовку к заказу услуг в рамках открытого тендера».
Департамент здоровья 8 июля взял пробы воды в районе загрязнения, чтобы определить, попадают ли нефтепродукты в воду для купания. Результаты проб будут обнародованы в начале новой недели, и на их основе будут даны дальнейшие рекомендации по обеспечению безопасности купающихся.
В настоящее время точно неизвестно, откуда взялось загрязнение. Новую информацию о происхождении загрязнения можно будет получить в ходе землекопательных работ.
В конце июня в зоне купания на пляже Штромка было обнаружено нефтяное загрязнение, и до сих пор спасательная команда вручную собрала и утилизировала 42 мешка. Принимая во внимание лабораторные анализы и местонахождение загрязнения, можно предположить, что это скорее старое остаточное загрязнение мазута, которое теперь поднялось из-за движения слоев песка.