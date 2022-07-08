Ликвидация загрязнения на пляже Штромка может начаться только осенью

Измерения, проведенные Спасательным департаментом, Департаментом окружающей среды и управой Пыхья-Таллинна, показали, что загрязнение находится на площади около 500 квадратных метров на мелководье у пляжа Штромка и в настоящее время оцеплено лентами. Пляж остается открытым, но купаться там не рекомендуется, поэтому на пляже продолжает развеваться фиолетовый флаг.

Департамент окружающей среды провел мониторинг подводного грунта на Штромке вдоль всей пляжной зоны, и, по словам советника Департамента окружающей среды Химота Марана, за пределами известной и ограниченной территории загрязнения не обнаружено. «Хотя загрязнение тяжелым мазутом в настоящее время находится в засохшем виде на ограниченной территории и смешалось с почвой, в ожидании работ по ликвидации оно может частично распространиться из-за влияния ветра, течения и других факторов окружающей среды», — сказал Маран.

Для предотвращения распространения загрязнения территория огорожена забором, который стоит на бетонном фундаменте. Пляж остается открытым для людей, но купаться на пляже не рекомендуется, поскольку загрязнение представляет из себя нефтепродукт, который может вызвать раздражение кожи и при проглатывании другой вред здоровью.

Для устранения загрязнения необходимо использовать тяжелую технику, и этим займется управа Пыхья-Таллинна, которая объявит открытый конкурс на поиск подрядчика для проведения работ. Ожидается, что работы по ликвидации загрязнения начнут только осенью.