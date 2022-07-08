В Эстонии будет новое правительство: партии договорились о формировании коалиции

В ходе прошедшего сегодня очередного тура переговоров достигнуто окончательное соглашение о переходе на эстоноязычное образование, о проведении реформы рынка электроэнергии и по семейным пособиям. По итогам достигнутой сегодня договоренности три партии сформируют единую коалицию.

Цель создаваемой коалиции – повысить безопасность Эстонии, придать людям чувство уверенности в завтрашнем дне на фоне общего роста цен, а также перейти на эстоноязычное образование, сообщили в пресс-релизах партии.

«Новая коалиция значительно улучшит материальное положение людей и семей. Детское пособие повысится до 80 евро в месяц, пособие для многодетных семей – до 600 евро. Не облагаемый налогом минимум решено повысить до 654 евро», - говорится в общем заявлении новой коалиции.

Для смягчения влияния высоких цен на энергию будет подготовлена реформа рынка электроэнергии, которая предусматривает возможность во время отопительного сезона покупать электричество в качестве универсальной услуги не на бирже, при этом дополнительная компенсация для потребителей составит 50 евро за мегаватт-час.

В 2024 году начнется перевод дошкольного образования на эстонский язык в полном объеме. В этом же году начнется перевод образования на эстонский язык и в школах – с первого и четвертого классов. С 2022 года дополнительно повысится финансирование высшего образования на 10 млн евро.