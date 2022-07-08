Грозит ли ЧС Таллинну? ⟩ Кылварт: чрезвычайную ситуацию должно объявить правительство

По словам Кылварта, нелогично, чтобы все местные самоуправления по отдельности объявляли о чрезвычайной ситуации. Мэр Таллинна сказал, что в соответствии с законом бесперебойность жизненно важных услуг путем снабжения природным газом организует Министерство экономики и коммуникаций, постановление которого на самом деле регулирует и момент наступления чрезвычайной ситуации в стране.

"Для этого есть три условия - исключительно высокий спрос на газ, существенные перебои с поставками или ситуация, когда рыночные меры не обеспечивают достаточного газоснабжения", - перечислил он, добавив, что нынешняя ситуация соответствует как минимум двум условиям: есть существенные перебои с поставками природного газа и рыночные меры не обеспечивают достаточного газоснабжения.