Фото ⟩ НАТО укрепляет восточный фланг: в Эстонию переброшены истребители США

Миссия НАТО Air Shielding («Воздушный щит») призвана усилить защищенность территории стран-участниц Организации Североатлантического договора от региона Балтии до Черного моря.

Прибывшие в Эмари истребители F-35 являются наиболее современными многофункциональными самолетами. Они способны выполнять задачи по завоеванию господства в воздухе, вести разведку и наносить удары по земле. F-35 относят к пятому поколению истребителей.

Cамолеты этого типа интегрированы в единую информационную систему, позволяющую обмениваться данными и передавать целеуказания. Также они оснащены сенсорами и системой широкополосной передачи данных, что в свою очередь позволяет повысить оперативную осведомленность пилота и защищенность истребителя.