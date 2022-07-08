Три партии объявили в пятницу вечером, что договорились о формировании правящей коалиции. Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сказала Postimees, что праздновать начнут после подписания договора и получения мандата в Рийгикогу.
Новая коалиция: на какие пособия смогут рассчитывать жители Эстонии и почему Кая Каллас не спешит праздновать?
Несмотря на то, что договориться о создании коалиции сегодня удалось за час, премьер-министр сказала, что в ходе обсуждения вновь были затронуты все те же вопросы, которые обсуждались в течение месяца. «В этом смысле все зависит от перспективы. Я бы сказала, что мы договаривались месяц и теперь пришли к соглашению. Это не очень быстро».
Каллас подтвердила, что партии смогли договориться по принципиальным вопросам. «Самым важным для нас является переход на эстонское образование. Мы договорились, что в 2024 году обучение будет переведено на эстонский язык, и исключения могут быть сделаны на уровне правительства». Она пояснила, что при правительстве будет сформирована группа экспертов, в которую войдут специалисты, представители общественности и другие лица, которые при необходимости будут делать исключения.
«Мы также договорились о реформе рынка электроэнергии и энергопособиях. Мы знаем, что зима будет очень тяжелой и именно из-за энергетического кризиса, и поэтому будет возможно поддержать людей в трудную минуту. Также финансирование высшего образования, которое в последующие годы увеличится на 15 процентов. Освобождение от подоходного налога вырастет до 654 евро, чтобы покрыть минимальную заработную плату. Это важные вопросы».
Также достигнута договоренность о размерах семейных пособий. «Пособие на ребенка и пособие для родителей-одиночек вырастет до 80 евро, а пособие для многодетных семей — до 600 евро и соответственно уменьшится, когда дети вылетят из гнезда». Хотя в прошлом этот вопрос был яблоком раздора, премьер-министр сказала, что сейчас важно то, что решение было принято.
На вопрос, как долго люди будут получать пособие для компенсации трат на энергию, Каллас ответила, что в отопительный период, то есть с октября по конец марта. Однако она повторила, что это не означает, что правительство сможет снять всю нагрузку, связанную с крупными счетами.
«Люди, у которых есть такая возможность, должны подумать о том, как сократить эти расходы: либо зафиксировать цену, либо подумать об энергосбережении. Я знаю, что это возможно не для всех, но я также хочу сказать, что нельзя бесконечно полагаться на пособия».
Будут ли сегодня три партии отмечать с тортом и шампанским, что удалось достичь соглашения? Каллас, смеясь, сказала, что пока нет. «Но, конечно, это время настанет. У нас еще остались некоторые последние штрихи, такие как распределение позиций. Когда это время, наконец, наступит, когда подписи будут поставлены, а мандат в Рийгикогу будет получен, тогда мы сможем отпраздновать!»
На вопрос, какие министерские посты хочет получить Партия реформ, премьер-министр на данный момент ответить не смогла, поскольку переговоры по этому вопросу еще не велись.
Премьер-министр Кая Каллас объявит в Рийгикогу, что уходит в отставку. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьер-министры. После этого Кая Каллас выступит перед Рийгикогу с речью о новой правящей коалиции, и Рийгикогу должен утвердить мандат. Если это будет сделано, Кая Каллас представит новое правительство президенту.