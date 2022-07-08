Новая коалиция: на какие пособия смогут рассчитывать жители Эстонии и почему Кая Каллас не спешит праздновать?

Несмотря на то, что договориться о создании коалиции сегодня удалось за час, премьер-министр сказала, что в ходе обсуждения вновь были затронуты все те же вопросы, которые обсуждались в течение месяца. «В этом смысле все зависит от перспективы. Я бы сказала, что мы договаривались месяц и теперь пришли к соглашению. Это не очень быстро».

Каллас подтвердила, что партии смогли договориться по принципиальным вопросам. «Самым важным для нас является переход на эстонское образование. Мы договорились, что в 2024 году обучение будет переведено на эстонский язык, и исключения могут быть сделаны на уровне правительства». Она пояснила, что при правительстве будет сформирована группа экспертов, в которую войдут специалисты, представители общественности и другие лица, которые при необходимости будут делать исключения.

«Мы также договорились о реформе рынка электроэнергии и энергопособиях. Мы знаем, что зима будет очень тяжелой и именно из-за энергетического кризиса, и поэтому будет возможно поддержать людей в трудную минуту. Также финансирование высшего образования, которое в последующие годы увеличится на 15 процентов. Освобождение от подоходного налога вырастет до 654 евро, чтобы покрыть минимальную заработную плату. Это важные вопросы».