«Новости в 7» за 8 июля: почему Нарва готовится объявить режим ЧС и все о Днях Средневековья

Сегодня в выпуске:

- Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения на 68-м году жизни.

- Почему Нарва готовится готовится объявить чрезвычайную ситуацию - все подробности в сюжете нашего корреспондента.

- О новом проекте для безработных, почему растут цены, и советы от министра юстиции Марис Лаури как пережить зиму.

- Редчайшее и радостное событие в лондонском зоопарке - суматранская тигрица произвела на свет одновременно троих тигрят.

- Что происходит в мире: Евросоюз намерен признать украинские водительские права, граждан Латвии вновь начнут призывать на службу в армии и необычный рацион пингвинов-гурманов.

- В столице начались традиционные Дни Средневековья. Сердцем Дней по традиции стал рынок ремесленников на Ратушной площади. Наш корреспондент принял участие в захватывающей экскурсии по Старому городу.