Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 8 июля: почему Нарва готовится объявить режим ЧС и все о Днях Средневековья
Сегодня в выпуске:
- Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения на 68-м году жизни.
- Почему Нарва готовится готовится объявить чрезвычайную ситуацию - все подробности в сюжете нашего корреспондента.
- О новом проекте для безработных, почему растут цены, и советы от министра юстиции Марис Лаури как пережить зиму.
- Редчайшее и радостное событие в лондонском зоопарке - суматранская тигрица произвела на свет одновременно троих тигрят.
- Что происходит в мире: Евросоюз намерен признать украинские водительские права, граждан Латвии вновь начнут призывать на службу в армии и необычный рацион пингвинов-гурманов.
- В столице начались традиционные Дни Средневековья. Сердцем Дней по традиции стал рынок ремесленников на Ратушной площади. Наш корреспондент принял участие в захватывающей экскурсии по Старому городу.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 8 июля.