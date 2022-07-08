Президент Карис: политика остается искусством компромиссов

«Наконец-то достигнута долгожданная ясность по вопросу о новой коалиции и правительстве. В последний момент, - передала канцелярия президента слова Кариса. - Переговоры подтвердили, что штамп "политика — искусство компромиссов" остается верным».

По словам Кариса, политикам предстоит много работы. «Полностью соответствует духу Конституции, что в этой ситуации старое правительство подаст в отставку и Рийгикогу соберется на внеочередное заседание, чтобы решить, одобрять ли принципы формирования нового правительства», - сказал он.