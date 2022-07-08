Президент Алар Карис, комментируя соглашение о формировании правящей коалиции Партии реформ, Социал-демократической партии и «Отечества», заявил, что остается верным выражение, что политика — это искусство компромиссов.
Президент Карис: политика остается искусством компромиссов
«Наконец-то достигнута долгожданная ясность по вопросу о новой коалиции и правительстве. В последний момент, - передала канцелярия президента слова Кариса. - Переговоры подтвердили, что штамп "политика — искусство компромиссов" остается верным».
По словам Кариса, политикам предстоит много работы. «Полностью соответствует духу Конституции, что в этой ситуации старое правительство подаст в отставку и Рийгикогу соберется на внеочередное заседание, чтобы решить, одобрять ли принципы формирования нового правительства», - сказал он.
«Ждущие Эстонию испытания не оставляют времени на то, чтобы просто тратить время. Эстония получит новых министров, которые должны будут быстро приступить к работе, чтобы провести наших людей через испытания инфляцией и предстоящих осенью и зимой цен на энергоносители. По-прежнему крайне острым остается кризис в сфере безопасности, поразивший Европу после начатой Россией войны», - добавил президент.