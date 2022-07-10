Русские звуковые экспериментаторы выпустили антивоенный манифест

Kryptogen Rundfunk (Санкт-Петербург):

- Почему ты принял участие в этом проекте?

KR: Было важно иметь возможность высказаться по этому поводу: внутри кипела энергия, но выразить ее какими-то словами, протестными действиями или постами в соцсетях было по сути невозможно, а вот идея дать выход этой энергии в музыке оказалась очень уместной. Кроме того, другие участники этого проекта – мои настоящие друзья и единомышленники, было приятно осознать себя в их компании.

- О чем твой трек и почему в нем использованы узнаваемые фрагменты из творчества «Гражданской обороны» Егора Летова?

KR: Трек о том, что любую империю, которая основывает свое могущество на лжи и насилии, неизбежно ждет крах. Мы вроде бы и помним историю, а все равно обречены на ее повторение, виной этому – наша агрессия и невежество. «Винтовка – это праздник, все летит в *****!» – эта фраза Егора Летова зазвучала в моей голове уже утром 24-го февраля и долго не могла выпилиться из внутреннего плейлиста. Это же идеальная квинтэссенция того, что сейчас до сих пор происходит.

- Что бы ты мог сказать согражданам россиянам?