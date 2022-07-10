Российские музыканты экспериментальных электронных жанров выпустили антивоенный сборник «Война». Альбом издан лейблом из Копенгагена – Topos. Все 14 композиций доступны для свободного скачивания на bandcamp-странице датского издательства.
Русские звуковые экспериментаторы выпустили антивоенный манифест
«Это коллективный манифест российских артистов андеграундной экспериментальной и нойзовой сцены, выступающих против путинского вторжения в Украину в 2022 году. Нам невероятно больно от этих действий и стыдно за злодейские преступления, совершенные нашей страной. Хотя у нас нет сил остановить войну, мы можем использовать нашу музыку, чтобы выразить свое отвращение к происходящему и боль, которую мы чувствуем за наших братьев и сестер в Украине. Эта музыка — наше послание им и всему миру...», - сказано в пресс-релизе.
Сборник, который будет не легко слушать тем, кто не знаком с такими направлениями музыкального искусства, как постиндастриал, или шумовая музыка, включает в себя четырнадцать уникальных композиций. Каждая была создана специально для этого высказывания. Альбом был собран минувшей весной. И это весьма тяжелая пластинка, но иначе высказаться о безумии войны России с Украиной авторы не могли.
Среди участников есть культовые для российского андеграунда формации Majdanek Waltz, «Солнечная Соль», сольный проект участника группы Reutoff – Myrrman. В альбоме есть вокал участницы группы «Барто» Марии Любичевой, которая читает стихи гения «серебряного века» Велимира Хлебникова.
Правда, что юноши стали дешевле?
Дешевле земли, бочки воды и телеги углей?
Ты, женщина в белом, косящая стебли,
Мышцами смуглая, в работе наглей…
Rus.Postimees спросил у представителей двух школ российской шумовой музыки, петербургской и московской, принявших участие в манифесте, что они хотели донести своими работами и этим альбом.
Kryptogen Rundfunk (Санкт-Петербург):
- Почему ты принял участие в этом проекте?
KR: Было важно иметь возможность высказаться по этому поводу: внутри кипела энергия, но выразить ее какими-то словами, протестными действиями или постами в соцсетях было по сути невозможно, а вот идея дать выход этой энергии в музыке оказалась очень уместной. Кроме того, другие участники этого проекта – мои настоящие друзья и единомышленники, было приятно осознать себя в их компании.
- О чем твой трек и почему в нем использованы узнаваемые фрагменты из творчества «Гражданской обороны» Егора Летова?
KR: Трек о том, что любую империю, которая основывает свое могущество на лжи и насилии, неизбежно ждет крах. Мы вроде бы и помним историю, а все равно обречены на ее повторение, виной этому – наша агрессия и невежество. «Винтовка – это праздник, все летит в *****!» – эта фраза Егора Летова зазвучала в моей голове уже утром 24-го февраля и долго не могла выпилиться из внутреннего плейлиста. Это же идеальная квинтэссенция того, что сейчас до сих пор происходит.
- Что бы ты мог сказать согражданам россиянам?
KR: Идет самая настоящая война, и я не только про действия РФ в Украине, а в целом про войну невежества против знания. Есть люди, которые, пользуясь своим авторитетом и действуя ради собственной выгоды, целенаправленно сужают и затуманивают картину мира других людей, и такие действия – это зло в чистом виде, которому нужно противостоять. Согражданам, мозги которых промыты узкой струей государственной пропаганды, мне сказать нечего. Остальным можно пожелать ни в коем случае не переставать смотреть на мир своими глазами и думать собственной головой.
- Что бы ты мог сказать украинцам?
KR: Мой отец родился в селе Старый Кривин Хмельницкой области в Украине, и в детстве я абсолютно каждое лето проводил в Киеве и Мариуполе (Жданове), для меня Украина – не пустое слово, а наполовину родина. Глядя на то, что делает там наше государство, у меня сердце обливается кровью. У украинцев просто нет другого пути, кроме как выстоять и победить врага, защитив свое право на независимость. Могу только пожелать им всех возможных сил, которые они смогут найти, и твердой ясности ума!
MC Пророк (Москва):
- Почему ты принял участие в этом проекте?
МС Пророк: Проект создавали мои друзья и единомышленники, я всегда по мере сил участвую в общих замыслах, а в данном случае задана тема, на которую приказано молчать, и молчать при этом недопустимо – в общем, спасибо им за возможность публичного высказывания в важной для меня форме.
- Что за текст ты читаешь и почему его?
МС Пророк: Я взял стихи современных поэтов, сразу было найдено «Выстрелив в сердце сперва Вере, затем Любови, Надежда умирает последней» Сергея Круглова, а вот для продолжения долго не могли верную интонацию подобрать, и когда Линор Горалик в соцсетях выложила про Смерть-утешительницу, сразу понятно стало, что это очень точно и прямо сюда.
- Что бы ты мог сказать согражданам?
МС Пророк: Сограждане! Чот похоже, мне нечего вам сказать, кроме прописных истин, ну вы их и без меня уже выучили: война – это мир, свобода – это рабство, если на клетке с удавом написано «кролик» – не верь глазам своим.
- Что бы ты мог сказать украинцам?
МС Пророк: Украинцы! И прежде всего мои украинские друзья! Как же я недооценивал возможности пропаганды, оказывается. Как быстро людоедство входит в моду! Вы меня предупреждали, а я поверить не мог, что ворюги таки станут планетарного масштаба кровопийцами... Ну что ж, новое всегда побеждает старое, и эта рука из могилы империи, которая пытается нас всех утянуть в проклятое прошлое, отсохнет и отстанет уже, наконец, Россия от Украины навсегда. Желаю всем нам дожить до этого момента, а то мрак только сгущается и сгущается, и конца не видно.
Альбом «Война» будет издан на физических носителях в августе 2022 года.