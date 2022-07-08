Если в прошлом году из Таллиннского аэропорта в день вылетало 50 самолетов, сейчас это число увеличилось до 97. Более активное авиасообщение сопровождается и повышенным шумом, что беспокоит жителей Таллинна, а жители Кристийне, например, жалуются, что не могут заснуть раньше трех часов ночи, передает rus.err.ee.
Жители Таллинна жалуются на шум от самолетов, но сделать ничего нельзя
Жители Таллинна жалуются на шум от самолетов, но сделать ничего нельзя
Член правления Lennuliiklusteindus AS Юллар Салумяэ пояснил, что авиадиспетчеры выбирают направление полета, прежде всего, исходя из ветра, поскольку самолеты взлетают и приземляются всегда против ветра.
"Коридоры можно изменить, но для этого придется перенести аэропорт. К сожалению, пассажирские и грузовые самолеты не способны к вертикальному взлету, и им фактически приходится лететь низко при взлете или посадке, что влечет за собой шум", – сказал Салумяэ.