Жители Таллинна жалуются на шум от самолетов, но сделать ничего нельзя

Если в прошлом году из Таллиннского аэропорта в день вылетало 50 самолетов, сейчас это число увеличилось до 97. Более активное авиасообщение сопровождается и повышенным шумом, что беспокоит жителей Таллинна, а жители Кристийне, например, жалуются, что не могут заснуть раньше трех часов ночи, передает rus.err.ee.