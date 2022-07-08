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Юри Ратас: Партия реформ полностью изменила свое мнение по многим вопросам

rus.postimees.ee
Юри Ратас: Партия реформ полностью изменила свое мнение по многим вопросам
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Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Mihkel Maripuu

Спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) в соцсетях поприветствовал создание новой правящей коалиции, но раскритиковал то, что переговоры так затянулись. Критика также была направлена ​​против бывшего партнера по коалиции, Партии реформ, которая, как утверждается, изменила свое мнение по ряду важных вопросов.

«В сегодняшней ситуации с безопасностью и рекордной инфляцией очень тревожит то, что прошло так много времени без серьезных и необходимых решений, а решение важных вопросов было поставлено на паузу. Будь то снижение акциза на топливо или ясность в преддверии предстоящего очень сложного отопительного периода», - прокомментировал Ратас.

По его словам, важно, что единоличная власть Партии реформ, которая длилась месяц, заканчивается. «Это не только с точки зрения государственного права и ясности, но прежде всего в свете решений, которые поставили крест на Таллиннской больнице, а также на Хаапсалуской железной дороге, и что медицинские вертолеты не будут приобретены», - заявил Ратас.

По словам оппозиционного политика, предварительная договоренность между партнерами по правящей коалиции дает основания полагать, что политический нарратив существенно изменился и вновь подняты важные для народа Эстонии вопросы.

«Если раньше все новые инициативы безнадежно противоречили мировоззрению Партии реформ, включая увеличение семейных пособий, то сегодня они полностью изменили свое мнение не только в вопросах поддержки детей и семей, но и во многих других важных для населения Эстонии вопросах», — раскритиковал председатель Центристской партии, указав на проблему домов по уходу и повышение не облагаемого налогом минимума.

«Партия реформ сделала крутой поворот — помимо политики жесткой экономии она также смирилась с другим пониманием государственного управления, и изменение Партии реформ позитивно для Эстонии», — сказал Ратас.

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