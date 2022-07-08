Юри Ратас: Партия реформ полностью изменила свое мнение по многим вопросам

«В сегодняшней ситуации с безопасностью и рекордной инфляцией очень тревожит то, что прошло так много времени без серьезных и необходимых решений, а решение важных вопросов было поставлено на паузу. Будь то снижение акциза на топливо или ясность в преддверии предстоящего очень сложного отопительного периода», - прокомментировал Ратас.

По его словам, важно, что единоличная власть Партии реформ, которая длилась месяц, заканчивается. «Это не только с точки зрения государственного права и ясности, но прежде всего в свете решений, которые поставили крест на Таллиннской больнице, а также на Хаапсалуской железной дороге, и что медицинские вертолеты не будут приобретены», - заявил Ратас.

По словам оппозиционного политика, предварительная договоренность между партнерами по правящей коалиции дает основания полагать, что политический нарратив существенно изменился и вновь подняты важные для народа Эстонии вопросы.

«Если раньше все новые инициативы безнадежно противоречили мировоззрению Партии реформ, включая увеличение семейных пособий, то сегодня они полностью изменили свое мнение не только в вопросах поддержки детей и семей, но и во многих других важных для населения Эстонии вопросах», — раскритиковал председатель Центристской партии, указав на проблему домов по уходу и повышение не облагаемого налогом минимума.