Спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) в соцсетях поприветствовал создание новой правящей коалиции, но раскритиковал то, что переговоры так затянулись. Критика также была направлена против бывшего партнера по коалиции, Партии реформ, которая, как утверждается, изменила свое мнение по ряду важных вопросов.
Юри Ратас: Партия реформ полностью изменила свое мнение по многим вопросам
«В сегодняшней ситуации с безопасностью и рекордной инфляцией очень тревожит то, что прошло так много времени без серьезных и необходимых решений, а решение важных вопросов было поставлено на паузу. Будь то снижение акциза на топливо или ясность в преддверии предстоящего очень сложного отопительного периода», - прокомментировал Ратас.
По его словам, важно, что единоличная власть Партии реформ, которая длилась месяц, заканчивается. «Это не только с точки зрения государственного права и ясности, но прежде всего в свете решений, которые поставили крест на Таллиннской больнице, а также на Хаапсалуской железной дороге, и что медицинские вертолеты не будут приобретены», - заявил Ратас.
По словам оппозиционного политика, предварительная договоренность между партнерами по правящей коалиции дает основания полагать, что политический нарратив существенно изменился и вновь подняты важные для народа Эстонии вопросы.
«Если раньше все новые инициативы безнадежно противоречили мировоззрению Партии реформ, включая увеличение семейных пособий, то сегодня они полностью изменили свое мнение не только в вопросах поддержки детей и семей, но и во многих других важных для населения Эстонии вопросах», — раскритиковал председатель Центристской партии, указав на проблему домов по уходу и повышение не облагаемого налогом минимума.
«Партия реформ сделала крутой поворот — помимо политики жесткой экономии она также смирилась с другим пониманием государственного управления, и изменение Партии реформ позитивно для Эстонии», — сказал Ратас.