Финляндия учла высказывания Путина о возвращении русских земель

В анонсе интервью издание упомянуло, что Хаависто отметил сотрудничество по линии российской науки и искусства, экологии и социальной деятельности, а также заявил, что для него лично важное значение всегда имело региональное сотрудничество с Петербургом, а также взаимодействие по вопросам Балтийского моря.

«Будем надеяться на изменение действий России и прекращение эскалации [...] (здесь Хаависто использовал другую терминологию, но редактор «Фонтанки» изменил формулировку в соответствии с российским законодательством — прим. ред.), так как это даст возможность для продолжения этих плодотворных форм сотрудничества в будущем, — заявил глава МИД Финляндии. — Выступления президента Путина учтены в Финляндии, однако пока широко не обсуждены».