Уроженка Силламяэ, 15-летняя Энели Ефимова завоевала вторую золотую медаль юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Румынии.
Гордимся! Энели Ефимова завоевала второе золото на юниорском ЧЕ по плаванию
Установила новый рекорд Эстонии!
Гордимся! Энели Ефимова завоевала второе золото на юниорском ЧЕ по плаванию
На дистанции 200 метров брассом Энели Ефимова оказалась быстрее всех, установив новый рекорд Эстонии - 2 минуты и 26,85 секунды. Прежний рекорд она улучшила на 0,03 секунды, сообщает rus.err.ee.
Два дня назад Ефимова завоевала золото на дистанции 50 метров брассом.
Если на дистанции 50 метров уроженка Силламяэ одержала уверенную победу, то на 200-метровке ее преимущество над вторым местом было небольшим - француженка Жюстин Дельма проиграла всего 0,01 секунды.
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