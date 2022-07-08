Гордимся! Энели Ефимова завоевала второе золото на юниорском ЧЕ по плаванию

На дистанции 200 метров брассом Энели Ефимова оказалась быстрее всех, установив новый рекорд Эстонии - 2 минуты и 26,85 секунды. Прежний рекорд она улучшила на 0,03 секунды, сообщает rus.err.ee.

Два дня назад Ефимова завоевала золото на дистанции 50 метров брассом.