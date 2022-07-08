Курт Волкер: победа Украины как суверенной демократии уже гарантирована

Так что мы видим подвижки. Но, думаю, нам нужно устранить возможности для обхода санкций, особенно со стороны небольших российских банков, которые выступают в качестве прикрытия для крупных банков. Финансовые переводы в Россию все еще осуществляются, как и поставки нефти из России. Давайте лишим страховки танкеры, прекратим импорт российских нефти и газа, который все еще не остановлен.

- Иметь дело с таким человеком, как Путин, невозможно. Он приказал ввести войска в Украину, развязав прямую агрессивную войну. Он неоднократно лгал всем нам о своих намерениях. Он направил российские силы на совершение военных преступлений, включая использование изнасилования в качестве орудия войны, убийство мирных жителей, нападения на роддома и гражданские объекты. Так что это не тот случай, когда кто-то в Европе может работать с Путиным, с этим режимом. Поэтому режим должен будет уйти. Я не согласен, что мы не увидим конец Путина в ближайшее время. Есть много признаков того, что у него плохое здоровье. Это даже может быть одной из причин, по которым он столь упорно сейчас пытается отнять эти территории у Украины, он хочет, чтобы это стало частью его личного наследия. Поэтому я думаю, что давление нарастает в результате военных действий и не очень хорошего положения дел для России в условиях санкций, в результате внутреннего давления в РФ. Может произойти слом, и мы не должны этого бояться. Мы должны продолжать воздействовать, оказывать давление на Россию.