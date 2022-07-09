Несмотря на войну и кризис. Почему IT-сфера в Беларуси продолжает расти?

Вместе с тем, на белорусской экономической статистике это не отразилось. Хотя экономические показатели во всех секторах белорусской экономики падают, в IT они продолжают расти. Сейчас это единственная отрасль белорусской экономики, в которой сохраняется рост, сопоставимый с довоенными месяцами. Почему так происходит?

Рост IT сейчас - крохи по сравнению с тем, что могло бы быть

По данным Белорусского статистического комитета (Белстат), западные санкции серьезно повлияли на экономику страны. За январь-май текущего года ВВП Беларуси снизился на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года. Спад проявляется во всех отраслях: строительство просело на 12,4%, обрабатывающая промышленность - на 4,9%, сельское хозяйство - на 0,2%. Однако ситуация в IT-секторе совершенно другая: по итогам января-мая здесь был отмечен прирост на 8,3% - таким образом, IT сегодня остается единственным возможным драйвером экономики.

Экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук говорит, что в текущей ситуации уместнее сравнивать не с тем, что было, не с динамикой год к году, а смотреть на то, что могло бы быть. "Здесь очень важно использовать концепцию упущенной выгоды. Если бы не было всех этих перипетий с IT-сектором в виде бегства компаний, мы бы по-прежнему наблюдали его стремительный рост. То, что есть сейчас - это крохи по сравнению с тем, что могло бы быть", - говорит Крук.