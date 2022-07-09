Музей кино, остров с монахами и эпоха СССР: небанальные места для отдыха с детьми в Таллинне

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Обед в корчме Kolu kõrts. Фото: Rus TVNET

Где тут можно поесть? Обязательно устройте себе обед в корчме Kolu kõrts. Там вы найдете кафе национальной эстонской кухни. Помещение конюшни было оборудовано под банкетный зал вместимостью до 200 человек. Как нам сказала гид, обязательно нужно попробовать гороховый суп и десерт Кама.

А еще на территории музея есть магазинчик с аутентичными продуктами и сладостями. Самым необычным нам показалось - малиновое вино и зефир из черного хлеба.