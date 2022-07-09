Число постояльцев отелей Ида-Вирумаа выросло на 180%

Всего за пять месяцев этого года гостиницы региона обслужили 71 390 туристов, большинство которых были жителями Эстонии, явствуют данные Департамента статистики, пишет Rus.ERR.

Из-за рубежа приехало 14 198 человек.

По сравнению с тем же периодом прошлого года количество иностранных туристов выросло почти в 11 раз, а число местных туристов выросло с 24 106 до 57 192 человек.