Туристический поток в Ида-Вирумаа вырос за пять месяцев этого года на 181% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Число постояльцев отелей Ида-Вирумаа выросло на 180%
Число постояльцев отелей Ида-Вирумаа выросло на 180%
Всего за пять месяцев этого года гостиницы региона обслужили 71 390 туристов, большинство которых были жителями Эстонии, явствуют данные Департамента статистики, пишет Rus.ERR.
Из-за рубежа приехало 14 198 человек.
По сравнению с тем же периодом прошлого года количество иностранных туристов выросло почти в 11 раз, а число местных туристов выросло с 24 106 до 57 192 человек.
В мае услугами гостиничных предприятий Ида-Вируского уезда воспользовались 16 489 местных и зарубежных туристов. Это на 132% больше, чем в том же месяце прошлого года.
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