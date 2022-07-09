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Число постояльцев отелей Ида-Вирумаа выросло на 180%

rus.postimees.ee
Число постояльцев отелей Ида-Вирумаа выросло на 180%
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Нарва-Йыэсуу.
Нарва-Йыэсуу. Фото: Tairo Lutter

Туристический поток в Ида-Вирумаа вырос за пять месяцев этого года на 181% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Всего за пять месяцев этого года гостиницы региона обслужили 71 390 туристов, большинство которых были жителями Эстонии, явствуют данные Департамента статистики, пишет Rus.ERR.

Из-за рубежа приехало 14 198 человек.

По сравнению с тем же периодом прошлого года количество иностранных туристов выросло почти в 11 раз, а число местных туристов выросло с 24 106 до 57 192 человек.

В мае услугами гостиничных предприятий Ида-Вируского уезда воспользовались 16 489 местных и зарубежных туристов. Это на 132% больше, чем в том же месяце прошлого года.

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