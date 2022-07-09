Новая правительственная коалиция, соглашение о создании которой накануне достигли Партия реформ, "Отечество" и Социал-демократическая партия, обещает не повышать налоги.
Новая коалиция обещает не повышать налоги
Новая коалиция обещает не повышать налоги
Об этом в интервью ERR заявила председатель Партии реформ Кая Каллас.
"О повышении налогов мы не договаривались", - заверила Каллас.
В пятницу три партии договорились о создании коалиции, но работа на этом не закончена, так как теперь политикам предстоит представить окончательную версию коалиционного соглашения, текст которого должны будут одобрить советы уполномоченных трех политических сил.
По словам Каи Каллас, появление нового правительства - дело ближайших недель.
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