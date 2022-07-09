Сб, 9.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Новая коалиция обещает не повышать налоги

rus.postimees.ee
Новая коалиция обещает не повышать налоги
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кошелек. Фото иллюстративное.
Кошелек. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik/Parnu Postimees

Новая правительственная коалиция, соглашение о создании которой накануне достигли Партия реформ, "Отечество" и Социал-демократическая партия, обещает не повышать налоги.

Об этом в интервью ERR заявила председатель Партии реформ Кая Каллас.

"О повышении налогов мы не договаривались", - заверила Каллас.

В пятницу три партии договорились о создании коалиции, но работа на этом не закончена, так как теперь политикам предстоит представить окончательную версию коалиционного соглашения, текст которого должны будут одобрить советы уполномоченных трех политических сил.

По словам Каи Каллас, появление нового правительства - дело ближайших недель.

Ключевые слова
Наверх