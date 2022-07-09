Жительница многоквартирного дома рассказала Postimees, что в последний день марта в соседней квартире, откуда шла страшная вонь, она нашла прикованного к постели пожилого соседа, который был настолько слаб, что даже не смог сказать скорой помощи, что гниет заживо. После проверки жизненных показателей скорая помощь уехала. Через несколько дней в начале апреля, перед тем, как попасть в дом по уходу, мужчине нужно было сделать тест на коронавирус, но результата он так и не дождался.
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«Человек гнил заживо»: жительница Эстонии обвиняет местные власти и скорую помощь в смерти своего соседа
Весной в социальном доме небольшого городка в Вирумаа развернулись события с печальным концом: здоровье пенсионера, который в свое время серьезно налегал на бутылку, а потому потерял постоянную связь с близкими, в какой-то момент так сильно ухудшилось, что он скончался.