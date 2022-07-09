"Курды не опаснее Путина". Кого требует выдать Турция в обмен на расширение НАТО

Эрдоган, конечно, не может этого не понимать. Поэтому вряд ли он всерьез рассчитывает на то, что Швеция и Финляндия действительно выдадут ему весь список “террористов” по запросу.

Но в следующем году Эрдогана ждут выборы. А в стране — экономические проблемы и высокая инфляция. Эксперты опасаются, что Эрдоган готовится применять административный ресурс против своих оппонентов. Пререкания в НАТО вполне могут быть частью его плана: хотите скоординированных действий — не критикуйте внутренние турецкие дела.

"Эрдоган пытается показать своим сторонникам, что он по-прежнему силен, — считает Бюлент Кенеш. — Он играет в свою игру. И, подписав меморандум и сделав свои заявления, он дает сторонникам почувствовать победу — смотрите, я могу вот так торговаться с Западом".

При этом в хороший исход для шведских курдов не очень верит Шияр Али, скандинавский представитель курдских регионов северной Сирии. "Я уверен, что кого-то все-таки вышлют в Турцию. Но скольких? Мы надеемся на шведскую законодательную систему. Но мы не хотим, чтобы курды были разменной монетой".