Глава спа-отеля: зарплаты в Эстонии выросли и теперь люди могут позволить себе отдыхать у нас, а не в Турции

По словам исполнительного руководителя спа-отеля Toila Яака Пруунеса, то, что финны снова начали приезжать, является хорошим знаком. «У нас было несколько очень больших финских групп. Конечно, приезжают и внутренние туристы - люди в отпусках и они все же путешествуют. Дом заполнен, правда, не на сто процентов, у нас еще и сегодня (в пятницу — прим.ред.) есть пять свободных номеров, но ситуация совершенно нормальная».

Пруунес не заметил, чтобы туристы из-за войны в Украине боялись приезжать на отдых в место, близкое к границе с Россией. Не складывается у руководителя отеля и впечатление, что люди готовятся к новому отопительному сезону, экономя деньги и не позволяя себе отдых вне дома.

«У нас относительно дорого, все же дороже, чем в Турции, зато к нам не нужно лететь. Я думаю, зарплаты выросли настолько, что люди могут посещать эстонские спа и не нужно постоянно ездить в Шарм-эль-Шейх», - рассудил Пруунес.

Исполнительный руководитель Narva-Jõesuu Medical SPA Карина Кюппас также сказала, что на начало лета жаловаться не приходится.

«Всегда могло бы быть лучше, и заполняемость могла бы быть 105 процентов, но мы очень рады, что люди заново открывают для себя Ида-Вирумаа. Мы также провели очень хорошие кампании в начале года. У нас в основном внутренние туристы. К нам на лечение приезжали отдельные российские туристы, но о большом потоке клиентов из-за границы говорить не приходится», - сообщила она.