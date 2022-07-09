Москва готова к «жестким мерам» в отношении Литвы и ЕС из-за калининградского транзита

«Ожидать до бесконечности мы не будем. Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

В комментарии подчеркивается, что российские экономические операторы уже несут убытки из-за введённых Литвой рестрикций.