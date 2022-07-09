Кийк: правительство должно представить конкретный план на новый отопительный период и снизить налоги

«Правительству пора проявить инициативу и предложить конкретные меры по обеспечению доступности энергоносителей и средств к существованию людей. Высказанная на этой неделе идея о том, что местные органы власти должны вместо этого один за другим начинать объявлять чрезвычайные ситуации в случае затруднений с подачей газа, вызывает удивление. Мы стоим перед глобальным энергетическим кризисом, а не с проблемой отдельных муниципалитетов, — сказал Кийк. — На самом деле было бы единственно правильным на государственном уровне четко заявить, что мы достигли чрезвычайной ситуации в газоснабжении, и представить населению конкретный план действий как на предстоящий отопительный период, так и на более отдаленную перспективу».

По словам Кийка, помимо конкретных мер поддержки, целесообразно снизить НСО и акцизы на энергоносители, а также рассмотреть вопрос о снижении НСО на продукты питания. «В Эстонии самая быстрая инфляция в еврозоне — 22%, что во многом обусловлено ростом стоимости энергоносителей. Летом коммунальные расходы у людей ниже, но подорожание продуктовой корзины ощущается и в домохозяйствах со средним достатком, не говоря уже о пожилых и получающих низкую зарплату. Однако государство пока не предприняло никаких шагов, чтобы смягчить безумный рост цен, - подчеркнул Танель Кийк. - Подавляющее большинство людей в Эстонии зарабатывают ниже средней зарплаты, а быстрый рост цен уже снизил потребление и чувство уверенности семей. К сожалению, более тяжелые времена еще впереди. В условиях углубляющегося энергетического кризиса рекомендации политиков Партии реформ экономить деньги и менять оконные уплотнители выглядят как издевательство над нуждающимися».