Депутат Бундестага от Социал-демокартической партии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, и глава комитета Бундестага по международным делам Михаэль Рот призвал создавать новую архитектуру европейской безопасности, основываясь на военном сдерживании, политической и экономической изоляции России. Об этом Рот написал в колонке для издания Welt am Sonntag в субботу, 9 июля.

"В отношении России нам нужно больше реализма, а не наивных попыток выдавать желаемое за действительное", - пишет Рот. По его мнению, безопасность в Европе может существовать только против России, а не вместе с ней. "В будущем не может быть особого пути Германии с Россией за счет наших партнеров из Центральной и Восточной Европы", - написал Рот, призвавший пересмотреть немецкую политику в отношении России.

Политик также указал на грубые ошибки, допущенные его партией в прошлом. По его словам, СДПГ по праву гордится политикой 1970-х годов Вилли Брандта. Речь о принципе "перемены через сближение", который был лейтмотивом политики СДПГ и был направлен на разрядку напряженности в отношениях с СССР.