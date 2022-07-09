Начались поиски нового главы Транспортного департамента: претенденту не помешает владеть русским языком

Заявление от кандидатов принимаются до 22 августа, а будущий руководитель департамента должен иметь магистерскую степень или эквивалентный ей уровень образования, как минимум пятилетний руководящий опыт и владеть английским языком на уровне не ниже С1, а дополнительным преимуществом станет владение русским языком, пишет Rus.ERR.

Последние полтора года Транспортный департамент возглавлял Кайдо Падар, который в июне подал заявление об отставке и с понедельника покинет организацию.

Падар возглавил Транспортный департамент с 1 января 2021 года, когда новое ведомство было создано путем объединения трех департаментов, отвечавших по отдельности за авиационные, автомобильные и водные пути сообщения.