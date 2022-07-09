Прогнозируемая продолжительность трудовой жизни в Эстонии дольше, чем в ЕС

Прогнозируемая продолжительность трудовой жизни последовательно росла с 2001 года — с 32 лет до 35,9 года в 2019 года, но затем из-за пандемии COVID-19 впервые упала, понизившись в 2020 году до 35,6 года, сообщает служба Eurostat.

В прошлом году показатели в разных странах блока заметно различались, самый высокий зафиксировали в Нидерландах (42,5 года). В Швеции показатель составлял в прошлом году 42,3 года, а в Дании 40,3 года. Самые низкие показатели в Румынии (31,3 года), Италии (31,6 года) и Греции (32,9 года).

Средняя прогнозируемая продолжительность трудовой жизни мужчин составляла 38,2 года, самые высокие показатели в Нидерландах (44,3 года) и Швеции (43,6 года). Самые низкие показатели в Болгарии (34,6 года) и Румынии (35 лет). Средняя прогнозируемая продолжительность трудовой жизни женщин составила в прошлом году в ЕС 33,7 года, самые высокие показатели в Швеции (41 год) и Нидерландах (40,5 года), а самые низкие в Италии (26,9 года) и Румынии (27,4 года).