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Партнеры по будущей коалиции начнут делить министерские портфели в воскресенье

rus.postimees.ee
Партнеры по будущей коалиции начнут делить министерские портфели в воскресенье
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Дом Стенбока, резиденция правительства Эстонской Республики.
Дом Стенбока, резиденция правительства Эстонской Республики. Фото: Riigikantselei

В воскресенье, 10 июля, договорившиеся о создании новой коалиции Партия реформ, "Отечество" и Социал-демократическая партия обсудят распределение министерских портфелей, пишет Rus.ERR.

Об этом в субботу сообщил генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец: "В воскресенье пройдет встреча на уровне председателей партии. Кая Каллас, Хелир-Валдор Сеэдер и Лаури Ляэнеметс будут договариваться между собой, сколько и какие конкретные портфели получит каждая из партий".

По словам Одинца, каждой из партий придется быстро подобрать кандидатов на те посты, которые они получат по договоренности, а пока известно лишь то, что на пост премьер-министра будет претендовать Партия реформ.

"Все остальное пока совершенно неизвестно. В том числе и пропорция, на основе которой будут делиться посты, но соцдемы неоднократно говорили, что хотели бы паритетной основы, то есть чтобы у каждой партии было бы равное количество министров в правительстве", - сказал генсек Социал-демократической партии.

Он добавил, что пока не было разговоров о возможном увеличении количества министров.

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