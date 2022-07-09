Партнеры по будущей коалиции начнут делить министерские портфели в воскресенье

Об этом в субботу сообщил генеральный секретарь Социал-демократической партии Эдуард Одинец: "В воскресенье пройдет встреча на уровне председателей партии. Кая Каллас, Хелир-Валдор Сеэдер и Лаури Ляэнеметс будут договариваться между собой, сколько и какие конкретные портфели получит каждая из партий".

По словам Одинца, каждой из партий придется быстро подобрать кандидатов на те посты, которые они получат по договоренности, а пока известно лишь то, что на пост премьер-министра будет претендовать Партия реформ.

"Все остальное пока совершенно неизвестно. В том числе и пропорция, на основе которой будут делиться посты, но соцдемы неоднократно говорили, что хотели бы паритетной основы, то есть чтобы у каждой партии было бы равное количество министров в правительстве", - сказал генсек Социал-демократической партии.