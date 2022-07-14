Товар с дефектом: из-за чего эстонский магазин одежды попал в черный список?

Жительница Эстонии обнаружила дефект у приобретенной в интернет-магазине вещи спустя почти четыре месяца после покупки. Магазин отказался возвращать деньги за уже поношенную одежду без бирок, но Комиссия по потребительским спорам встала на сторону покупательницы. Большую роль в этом сыграла вступившая в силу с этого года поправка к закону.