Жительница Эстонии обнаружила дефект у приобретенной в интернет-магазине вещи спустя почти четыре месяца после покупки. Магазин отказался возвращать деньги за уже поношенную одежду без бирок, но Комиссия по потребительским спорам встала на сторону покупательницы. Большую роль в этом сыграла вступившая в силу с этого года поправка к закону.
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Товар с дефектом: из-за чего эстонский магазин одежды попал в черный список?
Товар с дефектом: из-за чего эстонский магазин одежды попал в черный список?
Комиссии по потребительским спорам покупательница сообщила, что она неоднократно давала магазину возможность решить проблему и в итоге для разрешения ситуации была вынужден заказать оценку специалиста. По мнению покупательницы, ей были причинены необоснованные неудобства, а торговец отказался отремонтировать товар в разумный срок.
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