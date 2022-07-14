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Товар с дефектом: из-за чего эстонский магазин одежды попал в черный список?

София Солдатенко
, reporter
Товар с дефектом: из-за чего эстонский магазин одежды попал в черный список?
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Магазин одежды. Фото иллюстративное.
Магазин одежды. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Жительница Эстонии обнаружила дефект у приобретенной в интернет-магазине вещи спустя почти четыре месяца после покупки. Магазин отказался возвращать деньги за уже поношенную одежду без бирок, но Комиссия по потребительским спорам встала на сторону покупательницы. Большую роль в этом сыграла вступившая в силу с этого года поправка к закону.

Комиссии по потребительским спорам покупательница сообщила, что она неоднократно давала магазину возможность решить проблему и в итоге для разрешения ситуации была вынужден заказать оценку специалиста. По мнению покупательницы, ей были причинены необоснованные неудобства, а торговец отказался отремонтировать товар в разумный срок.

Торговец в своем ответе для комиссии подчеркнул, что вещь носили полгода. Поскольку магазин не подтвердил наличие дефекта, он не был согласен возвращать деньги. 

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