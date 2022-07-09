Tele2 продолжила и в июне массово терять клиентов

В прошлом месяце у Telia также было отрицательное сальдо движения номеров: 422 мобильных номера покинули сеть. Elisa же приобрела 1057 номеров, гласит статистика Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Всего в июне было перемещено 5 614 номеров мобильных и 88 номеров стационарных телефонов. В то же время было отменено 3 983 заявки на перенос номеров мобильных телефонов и 24 заявки на перенос номеров стационарных телефонов.

Всего за первые шесть месяцев этого года Tele2 потеряла 5243 мобильных номера и Telia - 1383 номера. Elisa пополнила свою базу клиентов еще 6572 номерами.

В прошлом году Tele2 потеряла больше всего номеров мобильных телефонов: из сети ушло 15 974 номера. В позапрошлом году из сети Tele2 ушло 5098 номеров, поэтому ежегодный прирост количества выбывших составил 3,1 раза.

В то же время баланс перехода номеров Elisa и Telia в 2021 году был положительным. Elisa заполучила еще 15 122 номера, 551 номер присоединился к сети Telia.

Количество перенесенных номеров отражает передачу реальных номеров стационарных и мобильных телефонов от одного оператора к другому. Количество переданных номеров не имеет прямой зависимости от общего количества абонентов, присоединившихся или вышедших из компании связи, т. к. у одного абонента может быть несколько номеров, но при этом один абонентский договор.