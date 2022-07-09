Убийство на Ляэнемере-теэ: адвокат просит смягчить приговор Роману Глуховченко

Окружной прокурор Келли Круузимяги требует признать Илью Гайдаленко виновным в убийстве и назначить ему наказание в виде 6 лет и 3 месяцев лишения свободы. Суд первой инстанции не нашел подтверждений его вины в причастности к убийству, приговорив его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за драку с потерпевшим, сообщает rus.err.ee.

Адвокат Романа Глуховченко просит в полном объеме отменить решение суда первой инстанции в отношение своего подзащитного, переквалифицировать статью обвинения и назначить ему более мягкий приговор.

Окружной суд вынесет свое решение 30 августа.