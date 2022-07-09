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Убийство на Ляэнемере-теэ: адвокат просит смягчить приговор Роману Глуховченко

rus.postimees.ee
Убийство на Ляэнемере-теэ: адвокат просит смягчить приговор Роману Глуховченко
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Роман Глуховченко (слева) и Илья Гайдаленко в Харьюском уездном суде.
Роман Глуховченко (слева) и Илья Гайдаленко в Харьюском уездном суде. Фото: Eero Vabamägi

Таллиннский окружной суд в конце лета вынесет решение по апелляциям, поданным на решение суда первой инстанции по уголовному делу об убийстве молодого мужчины на улице Ляэнемере в столичном районе Ласнамяэ.

Окружной прокурор Келли Круузимяги требует признать Илью Гайдаленко виновным в убийстве и назначить ему наказание в виде 6 лет и 3 месяцев лишения свободы. Суд первой инстанции не нашел подтверждений его вины в причастности к убийству, приговорив его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за драку с потерпевшим, сообщает rus.err.ee.

Адвокат Романа Глуховченко просит в полном объеме отменить решение суда первой инстанции в отношение своего подзащитного, переквалифицировать статью обвинения и назначить ему более мягкий приговор.

Окружной суд вынесет свое решение 30 августа.

Напомним, что Глуховченко, для которого это был рецидив и у которого было еще и неотбытое предыдущее наказание, был приговорен к 17 годам и почти четырем месяцам лишения свободы. Подробнее об этой истории и решении суда можно прочитать здесь

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